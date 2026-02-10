Nico Bruno, receptor del CV Guaguas de voleibol: "No tenemos que crear un monstruo, ganar al Berlín depende de nosotros"

¿Cuál es el nivel de ilusión del grupo de cara a poder vivir con un Arena con cerca de siete mil almas un partido decisivo ante el campeón de la Bundesliga, el Berlín, en la fase de grupos de la CEV Champions League?

Estos son los partidos que nos gusta jugar a todo deportista profesional. Además, tenemos el aliciente de tener que ganar para seguir con vida en la competición y ese hambre de revancha, de poder recuperar esos puntos que se quedaron ellos en Alemania. Pienso que el Berlín es un buen equipo, pero nosotros no tenemos nada que envidiarles. Acá, en casa, vamos a ser fuertes y estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante.

Se perdió por paternidad el partido en casa con el Perugia, pero ser padre también es importante y le da a uno sus recompensas, ¿cómo va esa vida como padre? ¿le deja dormir como es debido?

Tocó que fuese ese día, la verdad es que era un partido hermoso, poder jugar contra el campeón del mundo acá en casa, pero en la vida sabemos que hay cosas más importantes y no todo es lo profesional y ser jugador de voleibol.Sol nació ese día y tuve que estar a full en el Materno. Estoy muy agradecido por como se dio todo, por como esta Sol. Y en cuanto a dormir, se duerme, no le voy a decir que de la mejor manera, pero un poco podemos dormir.

¿Qué nos puede decir de un Berlín que llega como flamante campeón de la Bundesliga y que no parece que tenga demasiados puntos débiles por lo visto en el partido de la primera vuelta, donde les ganaron allí por 3-0?

La versión que ellos mostraron ante nosotros en el partido de allá fue su mejor cara en lo que fue el análisis del partido y viendo como están jugando ellos en la Champions. Creo que tampoco tenemos que crear un monstruo, es un buen equipo, pero tienen también sus puntos flacos. Obviamente, tienen mucha altura, pero después se les puede entrar por varios lugares. Yo confío y creo que el partido pasa por nosostros, por como juguemos, por nuestra salida por rotación y por nuestra salida en el saque, que allá no nos salió tan bien. Tenemos mucha confianza en nosotros y lo vamos a sacar adelante.

¿Qué tiene qué cambiar en el partido con respecto al de la primera vuelta, para poder sumar los tres puntos en el Arena?

Allí no jugamos nuestro mejor partido, con la acumulación de partidos que llevábamos en aquel momento, además del viaje, físicamente no llegamos en la mejor manera, ellos contaban con el plus de ejercer de locales, hicieron las cosas mejor y no aprovechamos las chances que tuvimos en el segundo set y la competencia a este nivel te lo hace pagar caro y nos terminaron ganando bien. Acá el partido tiene que ser distinto, tenemos que mantener nuestro juego de rotación, presionar con el saque, que allá no les pudimos hacer mucho daño y cuando tengamos las oportunidades, cerrarlas y que caigan de nuestro lado, porque va a ser un partido durísimo, porque los dos equipos nos estamos jugando el pase a la siguiente fase, así que es una final, porque ellos con el triunfo ya sellan el pase, y nosotros necesitamos dos triunfos.

¿Hasta qué punto fue clave en el partido de Alemania la presión ambiental que el público ejerció durante todo el partido?

Su cancha es muy linda. Yo ya había jugado allí en mi temporada con el Halkbank Spor Kulübü. Es un club histórico de la Champions League, hace años que están compitiendo ahí y están acostumbrados a jugar partidos de este nivel y a este tipo de espectáculos. Al final, la gente siempre suma, es un plus, pero al final donde se juega es en la cancha. En su caso, ante el Praga, sufrieron en su partido como locales para sacarlo adelante, por eso no hay ningún partido fácil, juegues como local o como visitante, en esta competición.

¿Cómo se lleva que todos los equipos tengan todavía opciones en un grupo tan competitivo como el que les ha tocado en suertes esta temporada en la CEV Champions League?

El Perugia se colocó arriba y no estoy seguro de si los checos todavía tienen opciones matemáticas para ser segundos, aunque podrían ser terceros y jugar la CEV Cup. Estoy enfocado en nosotros y se que tanto nosotros como el Berlín podemos ser segundos. En un grupo tan igualado este partido es clave.

¿Cómo afrontan esta final en toda regla en la que perder les deja fuera de la siguiente ronda?

Perder nos deja fuera de la Champions. Nos quedaría el objetivo de la CEV Cup, pero el objetivo de todo el equipo y el mío personal es el de seguir adelante en la máxima competición europea.

Cuando uno ve que es capaz de competir con equipos como el Perugia o el propio Berlín, que les superan ampliamente en presupuesto, ¿cómo les hace sentir a ustedes como jugadores?

Nos hace sentir muy bien, pero esto no es algo que estemos descubriendo ahora, en mi primera temporada aquí, también le ganamos al campeón de Polonia, hemos estado mano a mano con otros equipos grandísimos, hemos luchado contra el Ziraat, que es otro de los equipos con uno de los mayores presupuestos de Europa y ganamos 0-3 en Turquía. Pienso que en los últimos años el voleibol se está equiparando bastante, hasta el punto de que si vos juegas bien, tienes chance de poder ganar ante estos equipos. Después está la calidad de los equipos y algunos detalles que jacen desequilibrar la balanza.

Las gestas de este EuroGuaguas han animado a otros equipos españoles a intentar competir en las competiciones europeas. ¿Ve desde su llegada a la Superliga que se ha incrementado la competitividad de la competición doméstica?

Esa es un poco la idea y el camino a seguir, tirar el nivel para arriba. A mí no me gusta que para que las competiciones sean parejas se nivele para abajo. Estos últimos años y el club históricamente ha sido punta de lanza a la hora de subir el nivel y está buenísimo que otros equipos nos acompañen en este camino, por el bien de la competición y por el voleibol español.

Sergio Miguel Camarero ha sido galardonado por el Cabildo de Gran Canaria con el premio Roque Nublo del deporte, ¿cómo es tener a un entrenador tan exigente como él en el día a día?

Nos conocemos bien. Para mí, él es el Guaguas, no imagino un Guaguas sin Sergio, sin su identidad y su impronta. Nos hemos adaptado a él y también él a nosotros, en esta dinámica que tenemos como equipo que nos viene funcionando muy bien en estos años en los que he estado acá.

Para aportar su granito de arena a su presidente, Juan Ruiz, para que se haga realidad la presencia de siete mil aficionados el jueves para ver el Guaguas - Berlín, ¿qué mensaje le envía a la afición?

Les pido que se animen, que se sumen, porque es difícil encontrar un espectáculo mayor en el deporte de alto nivel. De este lado del campo se van a encontrar con un equipo que lo va a dejar todo para conseguir una victoria histórica que nos permita seguir con vida en busca de ese objetivo que es seguir en la máxima competición europea.