El Rally Islas Canarias homenajea su 50 aniversario con un itinerario que regresa al pasado

El comité organizador del Rally Islas Canarias – Rally de España ha elaborado un esquema de carrera muy especial con motivo del 50º aniversario, conjugando las señas de identidad de la primera edición puntuable para el WRC (World Rally Championship), con varios homenajes a la historia de la prueba, y, a su vez, mayor cercanía al público. Todo ello se refleja en un rutómetro de lo más completo y atractivo, que permitirá a los aficionados disfrutar por primera vez durante cuatro jornadas consecutivas de un evento de motor único en el mundo, del 23 al 26 de abril.

El carácter y la personalidad del Rally Islas Canarias – Rally de España, y su relevancia dentro del calendario internacional, se refuerzan con la creación de dos tramos espectáculo totalmente novedosos, patrocinados ambos por BP Ultimate, que encajan a la perfección con la estrategia de difusión de WRC Promoter.

BP Ultimate - Circuito Islas Canarias

El primero de ellos, denominado ‘BP Ultimate - Circuito Islas Canarias’ (2,27 km), abrirá la competición el jueves por la tarde, horas después del shakedown (6,26 km) de Santa Brígida. Se desarrollará en un escenario de lo más simbólico, que reunirá a millares de espectadores: el clásico Circuito Islas Canarias, uno de los iconos de la historia del automovilismo insular, donde ya se están llevando a cabo los primeros trabajos de asfaltado.

‘Valleseco - Artenara’ (15,27 km), ‘La Aldea - Mogán’ (21,42 km) y ‘Tejeda - San Mateo’ (26,05 km), constituirán las dos secciones previstas para la etapa del viernes, con la que se reanudará la acción tras el preámbulo del día anterior.

En su afán por hacer más partícipes y otorgar mayor protagonismo dentro del itinerario a los municipios que colaboran con el rally, el comité organizador ha actualizado el recorrido de algunos tramos, incrementando su longitud, para que discurran por el propio casco urbano de La Aldea, Mogán, Tejeda y San Mateo.

El sábado, la especial más extensa

La jornada del sábado incluirá la especial más extensa del recorrido: ‘Moya - Gáldar’ (28,90 km); la tercera y última de un bucle que se abrirá con ‘Maspalomas’ (13,47 km) y ‘Arucas - Teror’ (13,74 km), reubicadas igualmente en el rutómetro respecto al 2025.

A continuación se celebrará el segundo tramo espectáculo del 50 Rally Islas Canarias – Rally de España se llamará ‘BP Ultimate - Las Palmas de Gran Canaria’ (3,12 km); será el colofón a la jornada del sábado, y se desarrollará igualmente en un marco incomparable: los aledaños del Parque de Santa Catalina de la capital, uno de los enclaves de referencia en el histórico de la prueba.

La capital, protagonista en la penúltima etapa

La capital de la isla gozará de una relevancia muy especial a lo largo de la penúltima etapa. Antes de tomar la partida al tramo urbano, los vehículos llevarán a cabo un reagrupamiento de 30 minutos en la carismática Avenida de José Mesa y López. Otro guiño a la historia de la prueba, por ser allí donde se efectuaban las ceremonias de salida de las primeras ediciones.

Remodelación total de la etapa dominical

La etapa del domingo ha sido remodelada al cien por cien, y estará focalizada por dos tramos inéditos para los equipos del WRC (World Rally Championship): ‘Ingenio - Valsequillo’ (26,49 km), una de las grandes novedades de esta edición, y ‘Santa Lucía - Agüimes' (13,27 km), designada Wolf Power Stage del 50 Rally Islas Canarias – Rally de España.

Ese será el broche a la primera cita insular del WRC (World Rally Championship) 2026, que va a constar de cuatro días de competición, 18 tramos y 322,21 kilómetros cronometrados para celebrar por todo lo alto el medio siglo de vida de la gran fiesta del automovilismo canario.