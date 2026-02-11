El CV Guaguas afronta su primera 'final' en la Champions ante el Berlín en un Arena convertido en caldera

Un Arena en modo de caldera para una finalísima, la primera de las dos que le quedan al Club Voleibol Guaguas en la fase de grupos de la CEV Champions League, la máxima competición continental. Para ello, tienen que vencer al Berlin Recycling Volleys mañana (19.00 horas), en un duelo vital en el que los amarillos están obligados a ganar por 3-0 o 3-1 para sumar tres puntos, lo que les ayudaría a apretar la clasificación para estar en las eliminatorias por el título. Aun así, los de Sergio Miguel Camarero no dependen de sí mismos, ya que también necesitan ganar al Praga por similares guarismos en la última jornada y que los alemanes no venzan al Perugia. No obstante, la escuadra grancanaria se aferra a su espíritu combativo y al gen ganador, así como a los 7.000 seguidores que se esperan en Siete Palmas, para comenzar su propia remontada.

Lo cierto es que el cuadro insular mantiene su dominio con puño de hierro en la competición liguera, donde no pierde desde finales de 2025, cuando cayó a domicilio ante Soria. De resto, su participación en la Superliga Masculina camina sobre lo establecido, tal como estaba previsto a principios de temporada, con el título de Supercopa de España incluido, y ahora pretenden trasladar esa fantástica dinámica al siguiente nivel.

Es ahí, en el concierto europeo, donde deben dar un esfuerzo extra después de solo haber sumado tres de los 12 puntos que han estado en juego. Eso sí, el Guaguas salió derrotado en su doble enfrentamiento ante el Perugia, el mejor equipo del planeta y al que plantó cara, ganó al Praga en casa (3-2) y perdió en tierras berlinesas en la primera jornada de esta fase de grupos (3-0). En ese sentido, en aquel duelo de la primera vuelta, los teutones mostraron una mejor versión y los isleños, según explicó Nico Bruno en las últimas horas, no tuvieron su día. De hecho, el conjunto amarillo estuvo en la pelea en todas las mangas, aunque acusaron el cansancio según se fue desarrollando el choque. A ello se aferran ahora para intentar darle la vuelta a la situación y cambiar su propio destino dentro de la competición más importante del continente.

Un rival con cierta ventaja clasificatoria

Por su parte, el Berlin aterriza en la Isla como el colíder de la Bundesliga, igualado con el Luneburg, y segundo también en el grupo C de la Champions, con ocho puntos. Con una plantilla en la que destacan nombres como los del receptor germano Ruben Schott, el central australiano Nehemiah Mote, el dúo de estadounidenses formado por el líbero Kyle Dagostino y el opuesto Jake Hanes. Además, también milita en el plantel que dirige el brasileño Alexandre Leal un ex de los insulares, como el también norteamericano Matt Knigge, quien vistió la elástica grancanaria entre 2020 y 2023, conquistando dos Superligas, una Copa del Rey y una Supercopa a las órdenes de Camarero.

Después de caer eliminados en la Copa de Alemania y ganar la Supercopa, el equipo alemán tiene la misión en el Arena de llevarse, al menos, un punto, lo que le daría la clasificación matemática para la siguiente fase del campeonato. De lo contrario, se lo jugarían todo en casa ante el Perugia, conjunto contra el que claudicaron en Italia en su duelo de la primera vuelta (3-0).

Sin red, pero con el calor de la afición

Así pues, la situación del Guaguas no es la más boyante para luchar por un billete para los octavos de final de la Champions después de cómo se ha ido desarrollando el torneo para los amarillos. Sin embargo, el club presidido por Juan Ruiz también ha demostrado de lo que es capaz a lo largo de estos años y esta prueba es, sin duda, una de las más complicadas. Si bien es cierto que ser terceros de grupo les serviría para seguir compitiendo en Europa, ya que bajarían a la CEV Cup, la ambición isleña les va a llevar a pelear hasta el último momento por dar un paso de gigante en el torneo más prestigioso del continente.

Por lo tanto, el calor de su gente y el hito que supondría protagonizar esta remontada son la gasolina perfecta para que los pupilos de Camarero luchen mañana por seguir demostrando que quieren pertenecer a la aristocracia del voleibol europeo. Espera un Gran Canaria Arena en llamas y un rival con el que hay una cuenta pendiente en una tarde que puede ser mágica.