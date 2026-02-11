El HiperDino apoya al Guaguas ante su partido decisivo de la CEV Champions League ante el Berlín

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino vuelve a demostrar una vez más su compromiso con el deporte y con los clubes canarios, y así lo demostró en la rueda de prensa de presentación del partido que el Club Voleibol Guaguas, disputará mañana jueves, a partir de las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena, contra el campeón de la Bundesliga alemana, el Berlín Reciclyngs.

HiperDino que patrocina a este importante club, mantiene su confianza en el Club de Voleibol Guaguas que cuenta con una excelente clasificación en la liga y con un palmarés repleto de éxitos. El director de Marketing y Comunicación de HiperDino en Canarias y Baleares, Carlos García ha señalado que “es fundamental apostar y apoyar a equipos como el Club de Voleibol Guaguas que promueven valores tan importantes como son el juego en equipo, la deportividad en las canchas y el compañerismo”.

Apoyo del deporte por una empresa netamente canaria

Esta es una iniciativa más de las diferentes que desde HiperDino se impulsan de apoyo al deporte. “Por lo tanto, nuestro compromiso con el deporte es una realidad con iniciativas como ésta de apoyo al Club al que le deseamos mucha suerte en este mes de febrero de intensa agenda, y que estamos convencidos que tendrán porque además su perseverancia y la calidad de juego del equipo, se ve en cada partido que disputan” ha indicado García.