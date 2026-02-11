DOMINÓ
Persiste el mano a mano entre Los Canariones y el San Rafael en la cabeza de la Liga Insular de dominó en la Primera Categoría
En Segunda se mantiene el dominio incontestable del Arinaga Grupo Bolaños
Nada ha cambiado en la cabeza de la tabla clasificatoria en la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó al término de la decimoséptima jornada. Los triunfos de Los Canariones Andamios Padrón ante el Santiago Apóstol (5-7) y del Club Social San Rafael en su visita al Costa Maspalomas (4-8) les mantiene como colíderes una jornada más, en un mano a mano entre ambos, en el que quiere sumarse el Teror Pito 4, que se mantiene al acecho, a un punto de distancia, merced a su claro triunfo a domicilio ante el CDVJ Blanco 3 (4-8), que mantiene inalterable una jornada más la cabeza de la clasificación en la máxima categoría.
San Porruño y RCV Canteras, al acecho del líder en la categoría de plata
En lo que respecta a la categoría de plata, el Arinaga Grupo Bolaños se mantiene intratable tras sumar su undécimo triunfo del curso en su visita al Tenoya la Suerte (5-7), lo que les mantiene como líderes en solitario con tres puntos de ventaja sobre el segundo, el San Porruño, que cumplió ante el Juncal Piso Firme (7-5) y dos sobre el tercero, el RCV Canteras, que derrotó al Milibar (9-3).
