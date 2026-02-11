La Segunda Categoría espera a su primer líder de la Copa Fundación La Caja de Canarias de Lucha canaria

Mañana jueves arranca la segunda fecha de la categoría de plata de la Lucha canaria de Gran Canaria con dos luchadas. La primera de ellas, un Santa Rita que cosechó en el estreno de la Copa Fundación La Caja de Canarias su primera derrota ante un Roque Nublo que no había logrado ganar esta temporada, por lo que querrá dejar atrás ese bache y volver a la senda de la victoria para luchar por el segundo título de esta temporada. Enfrente, el Maninidra, que también cayó derrotado en su estreno en la Copa, aunque ante el campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria. El terrero Tomás el Bombero, a las 21.00 horas, dictará sentencia para saber quién estrena su casillero de victorias.

El Francisco Hernández, a la misma hora, tanteará al Roque Nublo para saber si su primera victoria de la temporada 25/26 fue fruto de un buen día o, con sus nuevos fichajes, puede optar a algo grande en la Copa Fundación La Caja de Canarias. Luchará ante Los Guanches, que puso mucha oposición a un buen Guanarteme la pasada semana. El destacado A Jonay Alemán, luchador de Los Guanches y tercer máximo tumbador de la categoría, ante el destacado C Jonatan Suárez, luchador del Roque Nublo, se verán las caras en una luchada de poder a poder.

La jornada se cierra el sábado

Por último, el sábado se cierra la segunda fecha del calendario con la luchada entre el Unión Agüimes y el Guanarteme a partir de las 20.00 horas. Dos equipos que comenzaron ganando 7-12 y 12-11 ante Maninidra y Los Guanches y que están llamados a luchar por cotas altas en esta Copa Fundación La Caja de Canarias. Una victoria podría suponer un doble triunfo: tres puntos y empezar teniendo el luchaveraje particular a favor. Aitor Lorenzo y Jonay Roque, entre otros, contra Tomás Hernández, Yeray Mayor o el juvenil Soulemane NDiaye. El liderato de la Segunda Categoría, a debate en Las Crucitas.