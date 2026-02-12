Castro Morales B-Unión Sardina, el título de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Tercera Categoría se decide en Las Crucitas

Favorito contra contendiente. Las Crucitas será el terrero que designe al campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria en su Tercera Categoría. Este viernes a las 21:00 el Castro Morales B y el Unión Sardina se ven las caras después de, como coincidencia, enfrentarse la pasada semana en la última jornada de la Fase Regular con victoria para el equipo teldense por 11-12 en el Municipal de Vecindario.

Los del sur de Gran Canaria llegan con la posibilidad de alzarse con un título al que no son favoritos, ya que el Castro Morales solamente perdió una luchada -ante el Unión Sardina en la primera vuelta- y contando con numerosas bajas en dicha brega. Aun así, el Unión Sardina se agarra a su destacado C Yakhya Ndour, máximo tumbador de la categoría, y llegan con la baja de su otro destacado C Akaimu Moreno. “Vamos con todo lo que tenemos hasta ahora, a excepción de los lesionados ya conocidos. Pienso que la final está a un 50%, aunque el Castro Morales con los refuerzos que han hecho puede estar un poco por encima”, señala Pedro Tejera, mandador del Unión Sardina.

El luchador del equipo de Vecindario Julio Perdomo va en sintonía de su mandador: “Veo la final bastante pareja, aunque pueden estar ellos un poco por encima por ser el líder indiscutido toda la liga y solo han perdido una luchada que fue contra nosotros”. Eso sí están “muy orgullosos de estar en la final porque creo que ha sido la liga más competida de Tercera Categoría de los últimos años”. Sobre el rival, Julio comenta que el Castro Morales tiene “unas primeras sillas muy fuertes y hacen muchísimo daño. Espero que sea un bonito espectáculo y ver un terrero lleno”.

Por su parte, el Castro Morales B centra su fortaleza en sus luchadores juveniles, como es el caso de Yenedey Gil, segundo máximo tumbador de la categoría, o Josías Santana, undécimo tumbador de Tercera. Con una trayectoria casi perfecta en la Fase Regular, quieren poner el broche a la Liga Cabildo de Gran Canaria levantando el título de campeón.

“El pulso de la luchada estará en el bloque que tenemos. Vamos sin destacados C; no vamos a contar en la final con Jorge Rivero. Tenemos una buena media, desde la primera silla hasta la última son chicos prácticamente iguales”, destaca José Carlos Paz, mandador del Castro Morales B. Sobre el Unión Sardina, es conocedor que es un equipo “con hombres importantes y con el que ya perdimos en la primera vuelta con un marcador abultado. En la segunda pudimos ganar intentando dejar solo al luchador más destacado de la categoría, que es Yakhya”.

“Tenemos un equipo que lo deja todo en la arena. Ojalá podamos conseguir ese título que tanto hemos esperado y que creo que nos merecemos”, finaliza el luchador juvenil del Castro Morales B Kaled Cruz.

Con todo esto, este viernes a las 21:00 el terrero de Las Crucitas presentará un ambiente de final para conocer el equipo que saldrá vencedor de la Liga Cabildo de Gran Canaria en su Tercera Categoría.