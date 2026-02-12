El CV Guaguas más épico se merienda al Berlin para seguir con vida en la Champions League (3-1)

Épica pura y dura. Una remontada de las que se recuerdan con los años. El CV Guaguas sigue con vida en la CEV Champions League, la máxima competición continental, después de tumbar al Berlin Recycling Volleys por 3-1 en un duelo eléctrico. Los amarillos cedieron en la primera manga, donde incluso la lesión de un pilar como Walla Souza pudo hacer mella, aunque lograron quitarse de encima el dominio teutón, que también erró demasiado en el saque, para elevar al máximo su nivel y darle la vuelta al encuentro. Clave para ello fue la actuación de Martín Ramos y de Osmany Juantorena quien justificó su rol de galáctico, transformando el destino del Guaguas con mucha calidad. Aunque para clasificarse para los octavos de final todavía tienen que ganar al Praga en República Checa por 3-0 ó 3-1 y que el Berlin pierda ante el Perugia, el primer paso se dio con 5.200 espectadores vibrando en un Gran Canaria Arena entregado.

La contienda se inició con el Berlin sacando músculo y el Guaguas algo endeble en la defensa en la red. De hecho, los errores en el saque de los germanos les impidieron ir a más, ya que los amarillos no terminaban de encontrarse cómodos. Por eso, Camarero lo tuvo que parar con 7-10 en el electrónico. Apareció entonces el galáctico isleño, Osmany Juantorena, para acaparar focos y pedir la bola en el momento caliente, anotando dos tantos consecutivos. Aun así, ni con esas levantaron el vuelo los locales, que se vieron obligados a volver a pedir otro tiempo muerto (11-15).

La peor de las noticias llegó a continuación, cuando Walla Souza, otra de las estrellas grancanarias, se echó la mano a la ingle y negó con la cabeza para pedir el cambio, teniendo que ser sustituido por Colito. Pese a que se hizo esperar, la reacción insular llegó, aunque resultó insuficiente porque los visitantes apretaron a tiempo para concretar una primera manga en la que jugaron mejor (22-25).

Transformación amarilla para igualar

El intercambio de golpes tras el pequeño receso trajo consigo más dominio teutón. Con Jake Hanes muy entonado y el bloqueo funcionando, el cuadro dirigido por Alexandre Real se volvió a aupar (6-10). No hubo respuesta con contundencia, tampoco un cambio de dinámica más allá de arreones aislados por parte de un Guaguas un tanto superado. Sin embargo, los de Camarero crecieron desde una recepción más acertada y un gran esfuerzo defensivo, colocando el empate en el marcador después de la reaparición de Juantorena y Nico Bruno (14-14).

Se revolvió bien el Berlin, de nuevo con Hanes como protagonista, pero la película ya no era la misma; los amarillos comenzaron a sentir mejores sensaciones y pasaron de estar noqueados a revivir, un aspecto que remarcaron con un parcial de 4-0 que les hacía volar (19-17). Hasta el propio lenguaje corporal de los jugadores insulares mutó para recuperar esa garra tan característica y, llevados en volandas por un Arena encendido, modificaron su destino, aunque de nuevo Hanes se encargó de apagar el fuego adueñándose de su zona (21-21).

Lo detuvo el conjunto local y el set se definió en un thriller final larguísimo. Ramos, Colito y Juantorena sostuvieron al Guaguas, siendo el genio cubano el que consumó la remontada con un espectacular bloqueo que hizo temblar Siete Palmas (30-28). Todavía había vida.

Ramos y Colito consuman el cambio de mando

Los fallos en el saque siguieron dando muchos dolores de cabeza a un Berlin al que le habían entrado las dudas. El Guaguas dio con su versión más potente y el escenario de partido era distinto al de la primera manga. Ante eso, Colito y Martín Ramos comenzaron a hincharse mientras Io de Amo les buscaba de forma casi constante, tomando el relevo de Juantorena en la anotación a pesar de que los alemanes no rebajaron su intensidad (13-11). Era un set clave en la lucha por la clasificación a los octavos de final y los amarillos lo sabían.

Con su escuadra tocada, Alexandre Leal agotó sus tiempos muertos debido a que ahora era su escuadra la que no tenía visos de reaccionar y se le escapaba la manga (17-12). El increíble trabajo de Ramos en el saque también ayudó a ese vuelco y el Arena cada vez estaba más metido en la batalla que se estaba llevando a cabo en pista, donde el dominio el control casi tiránico de los insulares les llevó a protagonizar varias acciones defensivas de mérito. Eso sí, un parcial de 1-6 lo apretó todo (21-18).

Pero es ahí donde aparecen las estrellas y Juantorena se encargó de enterrar la rebelión berlinesa. El talento y la determinación del cubano resultaron definitivos para terminar de consumar el cambio de mando (25-21).

El galáctico cierra una noche mágica

La necesidad de un cambio de cara avivó en los teutones una chispa con la que intentaron marcar el ritmo del inicio del cuarto set. Leal propuso cambios en su septeto, dando entrada al receptor Plaskie con el objetivo de ir a más. De hecho, el belga respondió con varios puntos seguidos, lo que sumado al paso adelante en la defensa en la red le dio ventaja a los visitantes (6-8). Con esa tesitura, el Guaguas tiró de Juantorena para no dar un paso atrás después de tanto remar, poniéndose por delante nuevamente y aguantando las embestidas de su adversario, que se vio contra las cuerdas y decidió parar la contienda ante el peligro de marcharse de la Isla sin sumar puntos (14-12).

Llegado el momento clave, donde las temporadas y los objetivos se pueden modificar, la igualdad se tornó en la tónica dominante. Jake Hanes, el espigado opuesto estadounidense del Berlin, reapareció a tiempo para un último esfuerzo. Aun así, los malos servicios les condenaron. Ahora, los amarillos tenían que buscar darle el toque de gracia a su rival. Arrancó un intercambio de golpes en el que los isleños se mantuvieron al frente hasta que un remate de Osmany Juantorena se marchó fuera; Camarero solicitó el challenge y lo ganó para regocijo de la afición. La épica estaba a puntito de consumarse en un Gran Canaria Arena completamente enloquecido (24-23).

A pesar de que todo se alargó de más, otro fallo de Hanes en el saque, el enésimo del Berlin en el partido, provocó una nueva oportunidad. Otra vez, era turno del Guaguas de defenderse desde el saque y no defraudó Como durante todo el encuentro, Osmany Juantorena ejerció de galáctico total, poniendo un bloqueo sideral con el que el Guaguas cerró una remontada épica que le mantiene con vida en la Champions League. Había que ganar y se hizo, y aunque todavía falta ganar al Praga, los grancanarios dieron un primer paso con el que demostraron mucha personalidad. Está claro que este Guaguas quiere soñar en Europa y noches como esta lo corroboran (26-24).

