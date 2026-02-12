Daniel Martín Anaya y una ambición paraolímpica que no conoce limitaciones

«Si en un deporte no se consigue, se podrá en otro». Bajo ese lema, Daniel Martín Anaya afronta este fin de semana su participación en el Gran Premio de Gran Canaria de la Copa de España de ciclismo adaptado. El deportista, nacido en Salamanca en 1994, y que se mudó a Mogán en junio de 2024 por recomendación médica, ya que el clima insular le viene mejor para sobrellevar su condición —padece una atrofia en el nervio que le impide ver, así como una enfermedad degenerativa que le afecta a los músculos y al corazón—, tiene claro cuál es su mayor sueño. Por ello, este apasionado del deporte decidió dejar de lado el tiro con arco, una disciplina que dominaba y de la que resultó campeón de Europa, para dar el salto al tándem e intentar cumplir con el deseo de disputar unos Juegos Paralímpicos.

«Dejé el tiro con arco por dos motivos: el primero de ellos porque el único entrenador con titulación que me podía ayudar a nivel internacional en la Isla era muy caro y no nos lo podíamos costear. Sin embargo, el segundo y más importante es que mi categoría no iba a estar presente en la cita de Los Ángeles 2028; ese fue el empujón definitivo para cambiar de deporte y pasarme al ciclismo. He estado en Campeonatos de Europa y del Mundo, pero los Juegos son el sueño de mi vida», explicaba Daniel Martín Anaya desde su residencia en el sur de Gran Canaria, donde vive junto a sus padres y a su hermano, quienes se mudaron junto a él hace ya casi dos años.

La constatación del cambio surgió de forma espontánea. Todo arrancó cuando se cerró el histórico aterrizaje de la Copa de España de ciclismo adaptado en territorio isleño y, con el impulso de Norberto Veredas, un grancanario al que el propio Martín Anaya considera un «guía, un ídolo, un héroe y un segundo padre», con el que ha competido en otros eventos deportivos, como carreras de trail, terminó por fraguarse esa permuta: «A mí me encanta el tándem, de hecho ya lo practiqué en Salamanca. Cuando nos enteramos de que venía esa competición y de que, además, era una disciplina paralímpica, tomé la decisión junto con Norberto de embarcarnos en esta aventura. Soy una persona muy de retos», argumentaba.

Muchas dificultades para prepararse

No obstante, todo el proceso para llegar a la prueba que se celebra el sábado 14 y el domingo 15 en el Circuito de Maspalomas ha estado cargado de complicaciones. Daniel tuvo que modificar su preparación al completo. Pese a ser un deportista de alto nivel, que ha practicado numerosos deportes, como el paddle surf, el baloncesto, el judo, la natación o el fútbol, la transformación de su rutina resultó radical ante la imposibilidad de contar con el material adecuado para ejercitarse como era necesario.

«He tenido que cambiar mi entrenamiento hasta el punto de dedicárselo casi todo al cardio, haciendo mucha bicicleta estática en el gimnasio para prepararme porque no contábamos con un tándem. Hemos buscado la manera de conseguir uno, pero no ha sido fácil. Al final, la Fundación ENKI, a la cual estoy muy agradecido, nos pudo prestar uno. Eso, sumado a la labor de 'Freemotion', que nos ha acondicionado el tándem a la perfección y nos ha dejado todo lo necesario, ha hecho que podamos entrenar en mejores condiciones», remarcaba.

Asimismo, Norberto Veredas también ha tenido que adaptarse al tándem. A pesar de que ya había hecho otras carreras ciclistas, hay que estar «sincronizados y saber mantener el equilibrio. Nos ha costado un poquito, pero rápidamente ya estamos en sintonía», destacaba Daniel.

Por otra parte, tuvo que acelerar al mismo tiempo su clasificación médica para que, a ojos de la Federación, estuviera apto. En ese sentido, Martín Anaya aclaraba que este tipo de cuestiones tardan «como un año en poder llevarse a cabo, aunque como nuestra ilusión era enorme conseguimos el visto bueno en solo cinco días. Eso sí, teniendo que acudir a muchos médicos privados, porque de lo contrario no lo hubiésemos logrado a tiempo para poder estar en este primer Gran Premio de la Copa de España».

La meta del Nacional y el sentimiento canario

Más allá de las prisas, la ambición de Daniel ha supuesto la gasolina suficiente para estar convencidos de que van a poder sortear todos los obstáculos para alcanzar su meta. Por eso, esta primera sede de la Copa de España es solo el primer gran objetivo: «Si conseguimos ganar en Maspalomas, vamos a obtener la clasificación para el Campeonato Nacional, que se celebra en Melilla el 3, 4 y 5 de julio. Si no, tendremos que seguir peleando en los otros dos grandes premios, que son en León y en Murcia. Sabemos que va a ser complicado y también somos conscientes de las dificultades que hemos tenido, pero estoy seguro de que vamos a poder conseguirlo. Mientras tanto, tendremos que disfrutar al máximo de la competición, de esta primera toma de contacto y de este deporte que, a mí personalmente, me encanta», aseveraba.

Entre ese regocijo, Martín Anaya también encuentra como motivante el hecho de poder representar a Gran Canaria y a Canarias en esta disciplina, ya que se siente un «canario más. Solo llevo un año y medio viviendo aquí, aunque para mí es como si llevase toda la vida. Resulta gratificante ser el único canario que va a participar en la categoría de tándem y sería un orgullo poder conseguir la victoria para las Islas. Aun así, lo que de verdad me gustaría es que Gran Canaria se volcase con esta prueba y con el deporte adaptado; sería el mayor triunfo posible, porque aquí las personas son muy cariñosas, amables, inclusivas y no les importa tu condición».

Los Ángeles 2028 como punto final

Lo cierto es que ir al Nacional supondría el paso previo para que Daniel entre en las competiciones internacionales. Ese es el escenario al que aspira para terminar de cumplir ese viejo anhelo que lleva tanto tiempo en su mente, que no es otro que el de los Juegos Paralímpicos. No importa el deporte o la disciplina, el sueño es poder alcanzar esa condición bajo un esfuerzo y una pasión que han movido a Martín Anaya a lo largo de toda una vida, donde los límites nunca han existido a la hora de cumplir con sus propias promesas.

De ese modo, con el arropo de su gente y de Norberto Veredas, su amigo y compañero de fatigas, Martín Anaya va a tratar de hacer realidad sus tres frases mágicas, dos de las cuales ya lleva tatuadas en su piel: 'Lo imposible es lo que no se intenta', 'Nunca dejaremos de soñar juntos' y 'Un camino, una meta', siendo esta última la que tiene como destino claro en el horizonte vivir desde dentro la cita de Los Ángeles 2028.

Donde el tiro con arco te esquiva, el ciclismo te abre una nueva puerta.