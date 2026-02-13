Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Mateo se suma a Monte Feliz - powered by Playitas Desafío La Titánica

La alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón; el concejal de Deportes, Miguel Reyes, presentaron la prueba ciclista

Miguel Reyes, Davinia Falcón y Daniel González.

Miguel Reyes, Davinia Falcón y Daniel González. / DG Eventos

Renata Domingo

El municipio de la Vega de San Mateo será uno de los escenarios protagonistas de la Monte Feliz - powered by Playitas Desafío La Titánica 2026, una de las pruebas ciclistas de referencia en Canarias, que se disputará los días 11 y 12 de abril.

La presentación de este acuerdo contó con la presencia de la alcaldesa del municipio, Davinia Falcón; el concejal de Deportes, Miguel Reyes; y el gerente de DG Eventos, Daniel González, quienes destacaron la importancia de que San Mateo forme parte de un evento que aúna deporte, naturaleza y promoción turística.

La alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, mostró su satisfacción por acoger la XXI edición de esta prueba y puso en valor el entorno natural del municipio y su idoneidad para el ciclismo: “San Mateo cuenta con unos paisajes maravillosos que gustan mucho, y para las pruebas ciclistas y para los propios ciclistas es un municipio ideal donde pueden practicar su deporte”.

La Monte Feliz - powered by Playitas Desafío La Titánica 2026 se desarrollará en dos jornadas. El sábado 11 de abril tendrá lugar la primera etapa, con salida y llegada en el Auditorio de Agüimes. La segunda jornada, el domingo 12 de abril, unirá Agüimes con San Mateo en un exigente recorrido de 78 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo.

Cabe recordar que al reservar un mínimo de tres noches en Monte Feliz - powered by Playitas, además de obtener un precio exclusivo, la inscripción a la prueba es gratuita. Los interesados pueden consultar la web oficial: www.desafiolatitanica.es.

Desafío La Titánica 2026 está organizada por DG Eventos y los Ayuntamientos de Agüimes y San Mateo, y cuenta con el patrocinio principal de Monte Feliz - powered by Playitas, además del patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través de sus consejerías de Turismo y Deporte.

