San Mateo se suma a Monte Feliz - powered by Playitas Desafío La Titánica
La alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón; el concejal de Deportes, Miguel Reyes, presentaron la prueba ciclista
El municipio de la Vega de San Mateo será uno de los escenarios protagonistas de la Monte Feliz - powered by Playitas Desafío La Titánica 2026, una de las pruebas ciclistas de referencia en Canarias, que se disputará los días 11 y 12 de abril.
La presentación de este acuerdo contó con la presencia de la alcaldesa del municipio, Davinia Falcón; el concejal de Deportes, Miguel Reyes; y el gerente de DG Eventos, Daniel González, quienes destacaron la importancia de que San Mateo forme parte de un evento que aúna deporte, naturaleza y promoción turística.
La alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, mostró su satisfacción por acoger la XXI edición de esta prueba y puso en valor el entorno natural del municipio y su idoneidad para el ciclismo: “San Mateo cuenta con unos paisajes maravillosos que gustan mucho, y para las pruebas ciclistas y para los propios ciclistas es un municipio ideal donde pueden practicar su deporte”.
La Monte Feliz - powered by Playitas Desafío La Titánica 2026 se desarrollará en dos jornadas. El sábado 11 de abril tendrá lugar la primera etapa, con salida y llegada en el Auditorio de Agüimes. La segunda jornada, el domingo 12 de abril, unirá Agüimes con San Mateo en un exigente recorrido de 78 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo.
Cabe recordar que al reservar un mínimo de tres noches en Monte Feliz - powered by Playitas, además de obtener un precio exclusivo, la inscripción a la prueba es gratuita. Los interesados pueden consultar la web oficial: www.desafiolatitanica.es.
Desafío La Titánica 2026 está organizada por DG Eventos y los Ayuntamientos de Agüimes y San Mateo, y cuenta con el patrocinio principal de Monte Feliz - powered by Playitas, además del patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través de sus consejerías de Turismo y Deporte.
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- La cooperativa, sobre el taxista de San Bartolomé de Tirajana que estafó a 2.400 turistas: 'No lo toleramos
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- La Justicia anula el nombramiento de tres altos cargos del Cabildo de Gran Canaria
- El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación