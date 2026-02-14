El filial del Castro Morales, campeón de Tercera

El Castro Morales B se proclamó campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Tercera Categoría después de vencer al Unión Sardina por 12-10 en el duelo por el titulo en el terrero de Las Crucitas. Aunque el destacado C del conjunto del Sureste Yakhya Ndour lo intentaba hasta el final, el filiala del conjunto teldense consiguió un triunfo cimentado en la profundidad de su plantel, lo que le permitía poner un nuevo trofeo en sus vitrinas.

Ya lo dijo en la previa José Carlos Paz, el mandador del campeón, «en la segunda vuelta pudimos ganar intentando dejar solo al luchador más destacado de la categoría, que es Yakhya». Y ese fue de nuevo el plan. Sus primeras sillas mandaron rápidamente el marcador al 3-0. Además, caía eliminado Julio Perdomo ante Josías Santana -ambos por amonestaciones- lo que ponía el 4-1 y al Unión Sardina con uno de sus luchadores fundamentales fuera de la luchada a las primeras de cambio.

Elenfrentamiento entraba en su fase clave con las sillas medias del conjunto de Santa Lucía y las primeras del Castro Morales. Poco a poco, los de Telde iban acercándose a la victoria o, al menos, a dejar solo en pie a Yakhya Ndour, máximo tumbador de la categoría. Con Yenedey Gil como máximo estandarte del filial, el público que se dio cita en el terrero de Las Crucitas disfrutaba de lo lindo.

El segundo máximo tumbador de Tercera, el juvenil Yenedey Gil, fue eliminado ante el destacado C Yakhya Ndour, quien colocaba el 9-5. El destacado C del Unión Sardina Akaimu Moreno, que venía de una lesión y no se encontraba al 100% dado que su operación de rodilla se produjo hace muy poco, cayó eliminado con Giovanni Díaz por amonestaciones. El Castro Morales B había conseguido ejecutar su plan.

Todos contra Yakhya

Con el 11-7 en el marcador se quedó solo Yakhya Ndour. Después de tirar a dos rivales del conjunto teldense, y con el 11-9, el sénior Yeday Suárez lograba derribar al destacado C del Unión Sardina en la primera brega ante la ovación de su afición y, además, con una amonestación más. En la segunda agarrada, Yakhya fue rápidamente a la lucha y logró tirar a su oponente colocando el 1-1. Todo se decidiría en la tercera agarrada.

El colegiado amonestaba a Yakhya Ndour en la tercera y todo se igualaba en Las Crucitas, donde el cantante Quevedo grabó el videoclip de su última la canción Ni borracho. El Castro Morales B y Unión Sardina querían levantar el título de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Tercera. Yakhya Ndour, con mucho desgaste ya encima y que terminó tocado en dicha brega, logró realizarle un sacón a Yeday Suárez para poner el 11-10 y seguir peleando el campeonato de la categoría de bronce.

Se le concedían cinco minutos al Unión Sardina por las molestias de Yakhya y la tensión se palpaba en el ambiente. El sénior Claudio Amador era el elegido por el Castro Morales B para intentar poner el 12-10. En la primera brega, lograba tirar al destacado C del cuadro del Sureste. Con cinco emparejamientos a sus espaldas, a Yakhya le tocaba continuar con la heroica. En la segunda agarrada, el luchador de los de Santa Lucía lo igualaba. El «sí, se puede» sonaba en Las Crucitas. Sin embargo, Claudio Amador conseguía tirar a Yakhya Ndour, después de tener ambos una amonestación por pasividad, para establecer el 12-10. El destacado del Sardina se quedaba en el suelo después de un esfuerzo titánico que no tuvo premio, pero sí el reconocimiento del público.

Así, el Castro Morales B se proclamaba campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Tercera Categoría. Se quedó a las puertas la temporada pasada, pero Claudio Amador dio en la decisiva el título al conjunto teldense. La categoría de bronce ya conoce a su campeón liguero, que se coronó donde Quevedo se hizo viral elpasado jueves por la mañana. El Castro Morales B reinó la noche siguiente. Ahora, a por la Copa, donde ambos equipos parten como favoritos.