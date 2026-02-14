Un solitario tanto de Kai da el triunfo al Villa Santa Brígida frente al Real Unión

El Villa Santa Brígida se llevó por la mínima un duelo de máxima igualdad frente al Real Unión (1-0). Ningún equipo logró mostrarse superior a su rival durante un partido con llegadas en ambos lados del campo que no se decidió hasta los compases finales, cuando Kai hizo el único tanto del choque en una acción individual.

El ritmo fue alto desde el inicio por parte de dos equipos que no tardaron en dejar claras sus ideas. El conjunto tinerfeño fue protagonista con el balón y tuvo sus primeras llegadas a través de acciones por las bandas; mientras que el equipo satauteño buscó sus opciones mediante un juego más directo y balones largos a la espalda de la defensa.

Ocasiones sin premio para ambos

El primer aviso lo dio Edgar para el Villa con un golpeo desde el vértice del área que despejó Yan Carlos junto a la base del poste; y en la réplica, Achi probó fortuna desde el borde del área topándose con la parada de Jonay por bajo. Ya con el ecuador del primer tiempo sobrepasado, Santi Chicha tuvo la más clara al recoger un servicio a la espalda de la zaga y plantarse solo ante el meta visitante, que se empleó a fondo para desviar su intento de vaselina.

La igualdad fue la tónica hasta el intermedio, con ambos equipos teniendo opciones para ponerse por delante. Así, Callejo sacó una volea desde la frontal que desvió a córner Jonay, quien tras el saque de esquina volvió a intervenir ante el remate de Javi Yanes. Por su parte, Santi Chicha volvió a tirar desviado en la última acción destacada de la primera mitad.

Noticias relacionadas

Golazo de Kai

El guion fue el mismo en la segunda parte, aunque con algo menos de sensación de peligro en ambas áreas. Hasta que en el minuto 78 llegó el único tras un balón dividido que recogió Kai en el borde del área, internándose entre los centrales escorado a la derecha y colando el balón por el palo corto para hacer el 1-0 con el que culminaría el encuentro, sin nuevas ocasiones de gol pese a los últimos intentos del Real Unión a la desesperada.