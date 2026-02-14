FÚTBOL
El Tamaraceite resiste y protagoniza un remontadón ante un Arucas que lleva nueve partidos sin ganar (1-3)
Los de Iván Martín se sobreponen al primer tanto del duelo y acaban dominando en la segunda mitad. El cuadro aruquense no conoce la victoria desde el pasado 6 de diciembre, cuando doblegaron al San Fernando por 2-1
ACAN
La UD Tamaraceite sigue apretando por alcanzar el liderato tras imponerse a domicilio, con remontada incluida, ante un Arucas CF en caída libre, que suma nueve partidos seguidos sin ganar (1-3). El cuadro aruquense se mostró superior al inicio y se adelantó cerca del descanso, aunque el conjunto blanquiazul no tardó en igualar y, tras mejorar en la reanudación, acabó dándole la vuelta al marcador pasada la hora de partido.
El cuadro blanquiazul tuvo dificultades para salir con el balón jugado durante los primeros compases, ante la presión alta de un conjunto norteño que dio el primer aviso cerca del ecuador del primer tiempo, tras un centro al segundo palo que Aythami cabeceó alto. El propio Aythami volvió a perdonar el gol escasos momentos después, al rematar alto un centro de Kevin Mendoza de falta lateral.
Tras un intento de Kevin Mendoza repelido por David García, llegó el 1-0 en el minuto 41 gracias a una pena máxima ejecutada por Ale Frieh, que Galindo llegó a tocar, aunque sin fuerza para desviar la trayectoria. Cuando parecía que se llegaría al descanso con una diferencia mínima en el marcador, Julio Báez restableció la igualada con un golpeo a la escuadra desde la frontal.
Un doblete para matar el partido
En la reanudación, Iván Martín movió ficha y los suyos se mostraron más cómodos, aunque sin generar peligro real durante el tramo inicial de la segunda mitad. Ya en el minuto 70, Farías se internó por la izquierda y colgó un balón al segundo palo que Saúl, libre de marca, remató a la red. Cuatro minutos más tarde, en una acción similar, con los mismos protagonistas, pero desde el perfil contrario, llegó el 1-3.
A partir de entonces, el Tamaraceite jugó cómodo y Andrés Rivero pudo sentenciar con un golpeo pegado a la madera. Por su parte, el Arucas no supo reaccionar pese a la triple sustitución de Chus Trujillo, y solo creó cierta sensación de peligro en un córner cabeceado por Adrián Hernández y despejado por Galindo, quien apenas tuvo trabajo hasta el final.
