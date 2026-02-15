La racha del Rocasa acaba donde empezó, ante el Málaga

El Rocasa Gran Canaria vio cortada su racha ante el mismo equipo ante el que la inició en la primera vuelta, el Costa del Sol Málaga, que vuelve a atragantársele a las teldenses tras caer por 26-20. La derrota no obstante, no le quita el liderato a las isleñas merced a la victoria lograda por el Zonzamas en su visita al Bera Bera (25-26). El otro representativo del Archipiélago, el Ciudad de Arrecife, cayó en casa ante el Morvedre (20-22).

Desde el pitido inicial, ambos equipos mostraron una alta intensidad, entrando rápidamente en ritmo de partido y dejando claro que cada acción tendría un alto coste. Sin embargo, fueron las defensas las que se impusieron en los primeros compases del duelo, cerrando espacios, forzando errores y provocando que el marcador no se moviera durante los primeros cinco minutos de juego.

Con el paso de los minutos, el Málaga comenzó a encontrar mayor fluidez en su juego ofensivo, apoyado en la experiencia de Almudena Rodríguez y el dinamismo de Estela Doiro. Aun así, el Rocasa se mantuvo firme, mostrando solidez defensiva y capacidad de sacrificio.

El tramo final del primer tiempo estuvo marcado por la tensión y la igualdad, con ambos equipos peleando cada posesión, hasta que el marcador quedó fijado en 12-11 al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Costa del Sol Málaga salió a la pista con una marcha más, imprimiendo un ritmo vertiginoso que sorprendió al Rocasa. La ventaja se amplió hasta el 20-14, reflejando el momento más delicado para las visitantes, que se vieron obligadas a remar contracorriente.

Pese a las dificultades y al desgaste acumulado, las teldenses no perdieron la cara al partido. María González asumió protagonismo en ataque y Lulu Guerra sostuvo al equipo con varias intervenciones de mérito.

En los últimos minutos, el empuje de la grada del Pabellón José Luis Pérez Canca terminó de impulsar al Costa del Sol Málaga, que supo gestionar su ventaja con madurez y eficacia para cerrar el encuentro sin sobresaltos. El definitivo 26-20 reflejó el esfuerzo de ambos equipos en un choque intenso, físico y muy disputado, en el que el Rocasa compitió con orgullo hasta el último instante. La máxima goleadora del conjunto teldense fue María Zaldúa, con seis tantos.