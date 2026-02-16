Edu Salles saca del apuro al San Fernando
El ‘Sanfer’ roza las plazas de promoción de ascenso al ganar por la mínima a un Herbania que regresa a los puestos de descenso
Acan
El San Fernando, que se acerca a la zona de promoción en la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF, solo pudo imponerse por la mínima a un Herbania que vuelve a caer al descenso (1-0). Después de un primer tramo igualado, el cuadro grancanario fue teniendo más presencia en campo rival y se adelantó, con gol de Edu Salles, al filo del descanso. Tras el receso, el equipo majorero intentó dar un paso al frente ante un conjunto sureño que supo defender su ventaja.
La primera ocasión clara la tuvo el local Raúl Sosa antes del primer cuarto de hora, al cabecear un centro de Pitu a las manos del portero. En la réplica visitante, escasos minutos después, Julio perdonó un mano a mano con una vaselina que no encontró portería.
Con el paso de los minutos, el San Fernando fue teniendo una mayor presencia en el campo contrario, hasta que en el minuto 42 Edu Salles culminó una acción colectiva con un tiro cruzado a la red. A raíz del 1-0, los de Juan Carlos Socorro se encontraron más cómodos, pero no supieron agrandar su renta antes del intermedio.
El Herbania trató de estirarse en la reanudación. Ante esta circunstancia, el Sanfer se posicionó bien sobre el campo para no pasar apuros y tuvo las llegadas más claras a la contra. En una de las más destacadas, Pipa recibió un balón largo y su lanzamiento se marchó lamiendo la base del poste.
Ya en la recta final del encuentro, los de Nauzet Cruz, obligados a volcarse a la desesperada, embotellaron a su rival en el área y crearon peligro con balones colgados desde los laterales. Sin embargo, no estuvieron acertados en los metros decisivos.
