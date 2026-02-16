El Fuenlabrada confirma la veracidad del acta arbitral y echa por tierra la versión del Toscones Corralejo

El caso de la agresión del jugador del Toscones Corralejo al árbitro del partido ante el Fuenlabrada da un nuevo giro tras conocerse el parte de lesiones que confirma los golpes sufridos en el pecho, en la espalda y en las cervicales. Además, fuentes consultadas del club rival, el Fuenlabrada, arrojan luz sobre lo sucedido tras la caída al suelo del colegiado tras recibir el empujón y que no se pudo ver en el vídeo que recogía el partido disputado entre ambos equipos, tal y como recoge la normativa de la FEB.

Dos años de sanción podría ser el castigo ejemplar que le espera al agresor, además de una cuantía económica, a la que se enfrenta el jugador número 9 del Toscones Corralejo (G. R.), además de los posibles efectos penales de la demanda presentada por el árbitro, junto al parte de lesiones, en la Guardia Civil.

Un puñetazo anterior a un jugador rival

Desde el Fuenlabrada ponen en duda los problemas de agresividad del jugador, como demuestra que "tres jugadas antes al suceso del empujón y la posterior patada, se puede ver en el vídeo del partido como el jugador número 9 del Toscones le propina un puñetazo a un jugador de nuestro equipo con toda la intención del mundo".

También desmienten la versión del equipo conejero sobre que "la técnica viene provocada por dan un golpe en el suelo, sino porque como se puede observar en el vídeo del partido le provoca al jugador de nuestro equipo un derribo de tres pares de narices".

Lo que el vídeo no mostró

En cuanto a la falta en ataque que le señalan al jugador que provoca posteriormente la agresión al árbitro, "él tiene puesto el brazo en el cuello de nuestro jugador, que sabiendo que es falta en ataque exagera un poco la caída para que se pite la falta porque realmente existe, el árbitro pita la falta y cuando se está señalando la falta, veo como embisten al árbitro y lo tiran al suelo". "Acto seguido, G. R. levanta la pierna con la intención de golpear la cabeza del árbitro, pero en ese momento el jugador número 13 del Fuenlabrada le agarra y el pie finalmente impacta en su pecho y no lo hace en su cabeza", afirman desde el equipo rival.

Según apuntan fuentes consultadas del Fuenlabrada que "cuando regresa el jugador vuelve con la cara envenenada hacia él y es cuando tres jugadores, dos compañeros suyos y uno del Fuenlabrada, le sujetan, le levantan los brazos y consiguen llevárselo fuera otra vez".

Los insultos provenientes de una mujer rubia que entra en la cancha

Desde el equipo rival confirman que dos mujeres entran en la cancha desde la grada, "una de ellas, con el pelo moreno, se identificó como su madre y que quería tranquilizar a su hijo, mientras que la otra, una señora rubia, le dice de todo al árbitro menos bonito".

A continuación, "el árbitro pidió permiso para retirarse hasta los vestuarios y cuando volvió llamó a los dos entrenadores, dijo que se encontraba bien y que por sus narices quería acabar el partido al ser consciente de que nuestro equipo tenía que regresar hora y media después a Madrid y reanudó el partido".