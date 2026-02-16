El IES Blas Cabrera Felipe gana la Chacho League 2026 de deporte escolar

El Cabildo de Lanzarote felicita al IES Blas Cabrera Felipe tras proclamarse vencedor de la tercera edición de la Chacho League 2026, celebrada el pasado 12 de febrero en Fuerteventura.

La competición tuvo lugar en el Campo de fútbol Francisco Melián, en Puerto del Rosario, y reunió a alumnado, equipos deportivos y público en una jornada centrada en el deporte escolar y la convivencia entre islas.

La delegación lanzaroteña acudió como centro invitado a esta cita organizada por el Ciclo Superior de Acondicionamiento Físico del IES Puerto del Rosario. En total, 85 jóvenes formaron parte de la expedición, participando activamente en las distintas pruebas y actividades programadas durante el evento.

Hermanamiento entre Lanzarote y Fuerteventura a través del deporte

La consejera de Juventud del Cabildo, Aroa Revelo, estuvo presente durante la jornada acompañando tanto al alumnado como al profesorado. Según destacó, esta experiencia no solo fomenta la práctica deportiva, sino que también fortalece el hermanamiento entre Lanzarote y Fuerteventura a través de la convivencia y el intercambio juvenil.

Desde la institución insular se valoró especialmente que esta haya sido la primera ocasión en la que Lanzarote participa en la Chacho League, consolidada ya como una de las principales citas deportivas educativas de Fuerteventura.

Participantes en la Chacho League en Puerto del Rosario. / La Provincia

Valores educativos más allá de la competición

Por su parte, la consejera del Área de Educación del Cabildo, Ascensión Toledo, subrayó la importancia de este tipo de encuentros para generar vínculos entre jóvenes de distintas islas. Además del componente competitivo, destacó el papel del deporte como herramienta educativa que promueve valores como el respeto, la constancia, el trabajo en equipo y la convivencia.

La Chacho League ha ido ganando relevancia en sus tres ediciones, combinando deporte, animación y participación activa del alumnado. Este formato permite a los estudiantes no solo competir, sino también organizar y dinamizar actividades, reforzando competencias vinculadas a la formación profesional en el ámbito deportivo.

Reconocimiento a la comunidad educativa

El Cabildo ha querido reconocer la implicación del IES Blas Cabrera Felipe, su profesorado y toda su comunidad educativa por el trabajo realizado para preparar esta participación. También destacó la labor organizativa del IES Puerto del Rosario, cuyo alumnado del ciclo formativo fue el encargado de coordinar el evento.

Este tipo de iniciativas refuerzan el papel del deporte escolar como espacio de crecimiento personal y cohesión territorial en Canarias. La victoria del centro lanzaroteño en la Chacho League 2026 supone, además, un impulso para seguir promoviendo la participación juvenil en actividades que combinan formación, deporte y convivencia interinsular.