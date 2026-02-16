El Toscones Corralejo aclara la agresión de su jugador al árbitro en su partido ante el Fuenlabrada del pasado sábado: "Cayó en su trampa"

El Toscones Corralejo de la Tercera FEB masculina se convirtió el pasado sábado en el protagonista de un incidente durante su partido ante el Probasketlab Fuenlabrada, en el que un jugador de su equipo, empujaba al árbitro por la espalda y le propinaba posteriormente un pisotón en el abdomen, mientras se encontraba en el suelo, según se recogía por el propio colegiado agredido en el acta del encuentro. Desde el club majorero, la noticia era recogida con estupor, ya que su versión era muy diferente a lo que ellos vivieron durante el partido, negando la fiabilidad de lo recogido en el acta y mostrándose sorprendidos por la decisión del mismo de denunciar los hechos ante la Guardia Civil en su regreso a Tenerife, localidad donde reside el árbitro.

En opinión de Juan Guerra, secretario del Toscones y padre del jugador, éste "cayó en la trampa del árbitro" y aunque no niega que empujó con el pecho al colegiado, afirma que en ningún momento se produjeron ni insultos ni la presunta patada en el pecho que recoge el acta".

Rencillas antiguas con el árbitro agredido

"El jugador se acerca al árbitro y le pregunta los motivos por los que le señala la técnica, en las propias imágenes del vídeo se aprecia como antes de dirigirse a él hace un amago porque dudaba entre acercarse o no a él en una reacción totalmente humana", explica el directivo, para quien se llega a esta situación por una serie de circunstancias previas y en este sentido considera que "hay que ver como fue el partido hasta ese momento".

La mala relación del árbitro con el club viene desde la temporada pasada, en la que según Guerra "tanto él como su compañera, a la que este año la han bajado de categoría hemos sufrido con sus arbitrajes en una categoría que para nosotros es un reto, tanto a nivel social como económico, porque para un equipo como el nuestro en una isla como Fuerteventura que siempre es futbolera".

La importancia del prepartido para comprender el empujón

En ese prepartido según apuntan desde el Toscones "se notó en la actitud del árbitro a su llegada al pabellón, que habíamos solicitado el año pasado que no nos pitase más, porque nos pitó dos partidos y la verdad es que el encuentro se inició con mucha polémica, los primeros que se calentaron fueron los aficionados en las gradas, como en cualquier deporte, porque el equipo está en una situación complicada, que puede descender". En previsión de lo que podía suceder en el partido, reconoce que "hablamos con los jugadores y les advertimos de que había que tener cuidado con su arbitraje, porque iba a ir a por nosotros y así fue".

Relata Guerra que durante el partido "no utilizaba el mismo criterio con el Fuenlabrada que con nosotros y la cosa se fue calentando". Respecto a la jugada que originó la posterior acción del empujón, como se ve en el vídeo del partido, "el jugador número 9, que intenta ganar la posición al recibir la pelota, y el 11 se deja caer claramente en una acción que debía de haberse castigado con flooping, al simular que recibe una falta y en ese momento, el jugador se dirige al árbitro con un movimiento raro, como que quiere y no quiere, con pasos largos pero frenados y al final comete el error de empujarlo con el pecho, en ningún momento utliliza la mano y el árbitro se cae por una acción que se ve que es un impulso fuerte". "La acción se produce delante de la mesa para preguntarle cual es el motivo de que le haya pitado esa técnica, porque anteriormente en otra jugada en una penetración a canasta, le hacen una falta clarísima que fue reclamada por todo el público y él pita doble técnica al jugador cuando cae al suelo, teniendo en cuenta que se ha tenido que estar infiltrando para poder jugar por una lesión en el hombro, y el pinchazo le hizo reacción en la nalga, lo que le produjo mucho dolor al caer, por lo que él golpea el suelo por ese dolor y el árbitro ya lo estaba mirando y le sacó la técnica", explica el directivo del Toscones.

Un error de juventud

"Es muy fácil sacar a un jugador de quicio y sabemos que él ha cometido un error grande, se ha equivocado, es un chico de 22 años y está arrepentido por esa acción, pero no es cierto que hubiera ni una segunda ni una tercera agresión como se dice en el acta, porque los compañeros le agarraron y nunca llega a estar allí, su madre y su abuela son las personas que se ve que entran a la cancha para calmar al jugador y lo que le dijeron al árbitro es que todo lo sucedido fue por su culpa porque no paró hasta haberlo conseguido", cuenta el directivo del Toscones.

En su opinión "se está desprestigiando a un chico que salió de nuestra cantera, que desde los 15 años prosiguió su carrera tanto en Tenerife como en Estados Unidos y en equipos de península, y que regresó con nosotros desde el año pasado porque le duele su club y nos quiere ayudar".

Provocaciones durante todo el partido

Cuenta Juan Guerra que el hermano del jugador juega en el primer equipo y en una situación anterior a la agresión al parecer "le comenta el árbitro que se calle la boca porque lleva dos días en la categoría y yo llevo 10 años en EBA, durante el lanzamiento de un tiro libre, en referencia a que acababa de ascender desde el filial". "Contestaciones y comentarios durante el partido hacia nuestros jugadores fueron varias", lo que constata en su opinión, el componente personal de la mala relación del árbitro con el club, además "en su llegada al pabellón solo habló con los entrenadores del Fuenlabrada y no con los nuestros".

Rechazó ser atendido por la doctora del club y reinició el partido sin problemas

Tras el incidente el club le ofreció al árbitro la posibilidad de ser atendido por una doctora, que es la médico del club y "él le constestó que no hacía falta, que estaba bien, se metió con su compañero al vestuario y al cabo de unos minutos, salió para reanudar el partido como si no hubiera pasado nada y sin embargo, al terminar el partido fue al centro de salud y a la Guardia Civil para interponer la denuncia, es algo personal". "No hubo ningún puñetazo ni ninguna patada, la mala suerte es que el chico cayó en la trampa", incidió Guerra.

Los insultos los propinaron los aficionados desde la grada

En cuanto a los insultos recogidos en el acta, aclara el directivo que no fue del jugador sino de la grada: "Desgraciadamente hay gente que va a ver los partidos y que no entienden de baloncesto y las redes sociales se han pasado crucificando al chico y espero que la FEB no se deje llevar por esos comentarios. Tenemos claro que nos vamos a quedar varios partidos sin el jugador, pero él sabe que son las consecuencias por un acto en el que se equivocó, además nunca en su carrera tuvo anteriormente ningún incidente".