Lucha canaria / Copa Fundación La Caja de Canarias
El Unión Agüimes, líder en solitario de la Segunda Categoría
Cuatro conjuntos, igualados a tres puntos, persiguen a los agüimenses en la tabla al término de la segunda fecha copera
El Unión Agüimes venció al Guanarteme y es líder en solitario de la Copa Fundación La Caja de Canarias dentro de la Segunda Categoría. El equipo agüimense consiguió sumar los tres puntos en la última luchada de la segunda jornada, ante el Guanarteme. Tras los últimos resultados, se mantiene la igualdad en la clasificación de la categoría de plata. Hasta cuatro equipos están empatados a tres puntos, entre el segundo y el quinto, mientras que el Maninidra cierra la tabla sin conocer todavía la victoria.
El Santa Rita regresó a la senda de la victoria al imponerse por 12-6 al Maninidra. Los de Ingenio se sitúan como farollillo rojo después de dos jornadas, mientras que los capitalinos se aúpan a la segunda posición. Por su parte, el Roque Nublo salía derrotado ante Los Guanches por 12-9. Las últimas sillas dieron la victoria a los de Arucas.
Por último, en la luchada entre el Unión Agüimes y el Guanarteme, en Las Crucitas, el campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria se llevó por la vía rápida el enfrentamiento ante los capitalinos por 12-8. El sénior Guayre Rodríguez y Azael Florido hicieron un gran trabajo para que su equipo sumase tres puntos que lo colocan como líder en solitario.
- Hacienda lo hace oficial: la Declaración de la Renta cambiará para siempre en 2026 para todos los contribuyentes canarios
- La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
- La Lotería Nacional toca en Carrizal: un décimo deja 130.000 euros en Ingenio
- 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
- Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día
- Vecinos de Siete Puertas arreglan el acceso a sus viviendas ante el 'abandono municipal
- De albañil en Telde a mostrar sus pinturas y esculturas en Francia y Burkina Faso: así es la metamorfosis artística de Garfa
- Miyashiro y la ruina de los fichajes invernales en la UD Las Palmas