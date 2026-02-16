El Unión Agüimes, líder en solitario de la Segunda Categoría

El Unión Agüimes venció al Guanarteme y es líder en solitario de la Copa Fundación La Caja de Canarias dentro de la Segunda Categoría. El equipo agüimense consiguió sumar los tres puntos en la última luchada de la segunda jornada, ante el Guanarteme. Tras los últimos resultados, se mantiene la igualdad en la clasificación de la categoría de plata. Hasta cuatro equipos están empatados a tres puntos, entre el segundo y el quinto, mientras que el Maninidra cierra la tabla sin conocer todavía la victoria.

El Santa Rita regresó a la senda de la victoria al imponerse por 12-6 al Maninidra. Los de Ingenio se sitúan como farollillo rojo después de dos jornadas, mientras que los capitalinos se aúpan a la segunda posición. Por su parte, el Roque Nublo salía derrotado ante Los Guanches por 12-9. Las últimas sillas dieron la victoria a los de Arucas.

Por último, en la luchada entre el Unión Agüimes y el Guanarteme, en Las Crucitas, el campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria se llevó por la vía rápida el enfrentamiento ante los capitalinos por 12-8. El sénior Guayre Rodríguez y Azael Florido hicieron un gran trabajo para que su equipo sumase tres puntos que lo colocan como líder en solitario.