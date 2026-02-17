El Rocasa Gran Canaria se medirá al KH7 Granollers en los cuartos de la XLVII Copa de la Reina en Donosti

El sorteo de la XLVII Copa de la Reina, celebrado en la mañana de este martes en el Aquarium de San Sebastián, definió el camino del Rocasa Gran Canaria en la competición copera. El acto, presentado por Javier Fernández, miembro del Gabinete de Comunicación de la RFEBM, estableció los cruces tanto de la Copa de la Reina en categoría senior como de la Minicopa de España en categoría cadete.

El KH7 Granollers, un rival que evoca dulces recuerdos

El sorteo determinó que el tercer cruce de cuartos de final enfrentará al Rocasa Gran Canaria con el KH7 Granollers. El conjunto catalán accedió a la fase final tras eliminar al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife en el Pabellón de Titerroy. En caso de superar esta eliminatoria, el conjunto grancanario se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Replasa Beti Onak y Mecalia Atlético Guardés.

Esta temporada, el Rocasa Gran Canaria ya se ha medido en dos ocasiones ligueras al conjunto vallesano, con balance positivo para las amarillas. Ambos encuentros se saldaron con victoria grancanaria: 29-32 en el Palau d'Esports de Granollers y 24-23 en el Pabellón Insular Antonio Moreno, en un recordado encuentro en el que las canarias lograron imponerse pese al elevado número de bajas que presentaba la plantilla.

Yubal Moreno, gerente del Rocasa Gran Canaria, valoró que el equipo afronta la competición sin la etiqueta de favorito, pero con la ambición de disfrutar y competir al máximo nivel. Destacó la madurez del grupo y subrayó que, tras varios años de transición, la plantilla merece seguir luchando por objetivos relevantes. Asimismo, incidió en la igualdad del cuadro y en la importancia de centrarse partido a partido durante el fin de semana.

Moreno también señaló la dificultad del rival, resaltando la progresiva mejora del Granollers y su buena dinámica reciente. Recordó que los enfrentamientos previos entre ambos conjuntos fueron muy exigentes y apuntó que, en un escenario neutral y en un partido a 60 minutos, los detalles resultarán decisivos. En este sentido, expresó la confianza del equipo en competir con la máxima intensidad y aspirar a llegar lo más lejos posible en el torneo.

Una Copa de la Reina que promete espectáculo

El sorteo ha configurado unos cuartos de final de máximo nivel, con enfrentamientos que garantizan igualdad y emoción. Los cruces serán los siguientes:

Super Amara Bera Bera – Aula Valladolid

Elda Prestigio – Grafometal Sporting La Rioja

Rocasa Gran Canaria – KH7 Granollers

Replasa Beti Onak – Mecalia Atlético Guardés

Un cartel que anticipa una fase final vibrante, con varios de los equipos más competitivos del panorama nacional en la lucha por el título.

El equipo cadete, encuadrado en la Minicopa de España

Por su parte, el equipo cadete del Rocasa Gran Canaria, dirigido por Diego Ojeda, competirá en la Minicopa de España, una cita que reunirá a algunas de las canteras más destacadas del balonmano nacional. Las jugadoras nacidas entre 2010 y 2011 buscarán firmar un papel protagonista en un torneo de gran exigencia.

El sorteo ha establecido la siguiente composición de grupos.

Grupo A: Mecalia Atlético Guardés, KH7 Granollers, Oyonesa Sporting La Rioja y Rocasa Gran Canaria

Mecalia Atlético Guardés, KH7 Granollers, Oyonesa Sporting La Rioja y Rocasa Gran Canaria Grupo B: Atarrabia Beti Onak, Lacturale Bera Bera, Cavidel Aula Valladolid y Elda Prestigio.

Una fase inicial que se presenta muy competida y que exigirá el máximo rendimiento para alcanzar las eliminatorias.

A diferencia de la Copa de la Reina, la Minicopa se disputará en el Pabellón José Antonio Gasca, salvo la final, que se celebrará en los prolegómenos de la gran final de la Copa de la Reina.

Con este sorteo, tanto el equipo de División de Honor como el conjunto cadete del Rocasa Gran Canaria ya conocen su hoja de ruta para la XLVII Copa de la Reina, que se celebrará del 8 al 10 de mayo en el Pabellón de Illumbe, en Donosti.