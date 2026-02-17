Unai Larrañaga, líbero del CV Guaguas, antes de jugarse la vida en la Champions: «Estos partidos pueden marcar tu carrera»

¿Cómo se encuentra a menos de 24 horas de uno de los partidos más importantes del curso para el Guaguas?

Estoy muy motivado después de la victoria ante el Berlin del otro día; ese era el primer paso para seguir vivos en esta Champions. Era un partido muy complicado y lo sacamos. Es verdad que no depende ahora cien por cien de nosotros porque si no ganamos no tenemos nada que hacer, pero aun ganando dependemos del otro partido (necesitan una victoria por 3-0 ó 3-1 del Perugia ante el Berlin). Lo que debemos hacer es intentar hacer lo que esté de nuestra mano para ganar el partido y luego ya veremos.

¿Ha dado alas la victoria frente al Berlin?

Al fin y al cabo, no solo conseguimos ganar, ya que teníamos que hacerlo por 3-0 ó 3-1, que es como un extra añadido que se nos ha dado este año, y se logró de esa manera. Estamos con ganas, nos merecemos estar en la siguiente fase por todo el trabajo que venimos haciendo durante todo el año. Queremos dar ese pasito más.

¿Qué aprendió el equipo del triunfo 3-2 del partido de ida en el Arena ante el Praga?

Lo que nos quedó claro es que no nos podemos relajar. Hubo momentos en los que tuvimos el partido muy controlado, dejamos ir un par de puntos y les permitimos meterse en el partido. Eso no lo podemos repetir. Praga es un equipo que se viene arriba rápido si te dejas llevar, un aspecto que los hace peligrosos. La idea es tener el encuentro bajo control desde el primer momento sin relajarnos.

¿Qué Praga espera? ¿Cree que el hecho de que estén eliminados les ayuda o no?

Ellos ya no se juegan nada y creo que ese factor de presión que tienes en cada partido, tanto a la hora de ganar como también a la de perder, no lo tienen. No va a pasar nada si pierden o ganan. Aun así, obviamente van a darlo todo para ir a por la victoria; que estén eliminados no significa que nos vayan a regalar el partido. Además, juegan en una cancha con buen ambiente, ya vinimos hace un par de temporadas y todo el mundo presiona mucho. Ellos se apoyan bastante en la afición y va a ser un factor a tener en cuenta.

Lucas Conde y David Kollator hicieron mucho daño en ese partido, ¿se les puede minimizar?

Sí, es verdad que Lucas Conde hizo un gran partido en el Arena. Somos conscientes del potencial que tiene, pero frenarlos pasa más por nuestro propio trabajo. Tenemos que estar un poco más ordenados y no conceder esos altibajos que comenté anteriormente en el partido de la primera vuelta.

En un viaje tan largo de mucho tiempo para pensar, ¿qué se ha hablado entre los jugadores de cara este partido?

Para nosotros es un viaje más. Llevamos dos meses haciendo estos viajes y cada uno sabe lo que le sienta bien o no al grupo. Cada vez que hacemos un desplazamiento de Champions sabemos la importancia que tienen estos encuentros, por lo que ha sido un viaje más sabiendo la trascendencia que tiene.

¿Cómo está Walla Souza, que se lesionó el pasado miércoles?

Viajó con nosotros y ha hecho uno de sus primeros entrenamientos con la progresión marcada con el cuerpo médico. Será decisión de Sergio Camarero ponerlo o no.

¿Y qué tranquilidad le otorga al equipo tener a un jugador como Juantorena antes de una cita como esta?

Es un punto a nuestro favor. Cuando más tensión y más presión hay, Juantorena sale a relucir. Estoy agradecido de tenerlo y nos va a hacer mucha falta para este encuentro.

Este Guaguas no depende de sí mismo, ¿cuánto cree que afecta esta situación a la preparación del duelo?

Pese a que no afecta del todo, la condición de que si no ganas 3-0 ó 3-1 estás fuera independientemente de lo que pase no te deja mucho margen. Tú tienes que hacer tu mejor partido y esperar. Con el panorama que tenemos, teniendo que ganar por esa diferencia, ya tenemos bastante.

¿Es inevitable estar pendiente del partido entre el Perugia y el Berlin aunque empieza una hora y media más tarde?

En el momento en el que estás jugando, todo depende de tu partido primero; si las cosas están saliendo favorables sí que te da tiempo a pensar cómo estará yendo el otro encuentro. Aun así, en el momento que estás en medio del juego no te puedes despistar, y menos contra este equipo que se crece con poco.

¿Qué supondría para este Guaguas y el proyecto dar el paso de seguir con vida en la Champions?

Sería un regalo. Un regalo al trabajo de este año como del resto de temporadas. Hace dos años conseguimos pasar de la fase de grupos y este año también nos lo merecemos. Sabemos que no es fácil, porque al final estás jugando la máxima competición europea, pero nos vemos capacitados para lograrlo. El principal objetivo a principios de temporada era estar en esta fase de grupos y lo conseguimos, superando unas rondas previas durísimas. Esos resultados son los que nos hacen creer que podemos pasar.

¿Y en qué escalafón colocaría esta remontada en la memoria reciente amarilla?

Sin duda, lo tendría que colocar un puntito por detrás de conseguir títulos. No obstante, este es uno de esos partidos que te marcan para toda tu carrera. Lo colocaría en un top 3 o top 4.

Ha renovado por dos años más, ¿hasta dónde cree que podría llegar este proyecto en ese plazo?

Renové por la confianza en el proyecto y por la confianza que tiene el club en mí. Sería un puntazo por el trabajo que está haciendo Juan empezar directamente en la fase de grupos de la Champions en próximas temporadas, y así no tener que pelear las previas, lo que nos ayudaría a llegar un poco mejor físicamente a esta parte de la competición donde te lo juegas todo. Con tantos partidos, el cansancio se acumula y hay que trabajar el doble para conseguir los resultados.