Anfi Tauro Golf by Lopesan cierra el año con 45.000 jugadores y consolida su liderazgo en Europa

El campo de golf Anfi Tauro Golf by Lopesan, en el sur de Gran Canaria, ha cerrado 2025 con un balance muy positivo, alcanzando un récord histórico de 45.583 jugadores. Esta cifra, que supera en casi 3.000 la del año anterior, confirma el auge de este complejo como uno de los destinos preferidos para la práctica del golf en Canarias y Europa.

Durante el último año, el campo de 18 hoyos registró 35.301 jugadores, mientras que el campo Par 3 sumó un total de 10.282 salidas. Este aumento en la demanda refleja la creciente popularidad de Anfi Tauro, que se ha consolidado como un referente en la isla, atrayendo a golfistas tanto locales como internacionales.

La experiencia Anfi Tauro: calidad y compromiso

El éxito de Anfi Tauro Golf no se limita a la cantidad de jugadores. Los responsables del campo destacan que la experiencia que ofrece va más allá de la calidad de sus instalaciones. El trato cercano y profesional del equipo humano, junto con un entorno natural único, contribuyen significativamente a la satisfacción de los usuarios.

Anfi Tauro Golf ha sido reconocido repetidamente en plataformas de referencia como TripAdvisor, donde los visitantes valoran positivamente tanto el estado del campo como el diseño y la calidad del servicio. Estos testimonios de los jugadores reflejan el compromiso del complejo con la excelencia y el trato personalizado.

Un recorrido desafiante en un entorno volcánico

El campo de Anfi Tauro fue diseñado por el prestigioso estudio Robert von Hagge, Smelek & Baril y se caracteriza por un recorrido exigente y dinámico, perfectamente integrado en el paisaje volcánico de la zona. Las amplias calles, los greenes rápidos y protegidos, así como una planificación estratégica cuidada, ofrecen una experiencia de golf de primer nivel, tanto para golfistas amateur como para jugadores más experimentados y profesionales.

“Trabajamos día a día para ofrecer la mejor experiencia de golf”, aseguran desde Anfi Tauro Golf. La constante inversión en el mantenimiento del campo es uno de los pilares de su éxito, con un equipo que se dedica a mantener el recorrido en condiciones óptimas durante todo el año.

El campo Par 3: ideal para el aprendizaje

El campo Par 3 se ha consolidado como una de las principales opciones para los golfistas que buscan mejorar su juego corto o simplemente disfrutar de un recorrido más ágil sin renunciar a la calidad.

Este campo ha registrado un creciente número de jugadores, lo que demuestra su popularidad y relevancia dentro de la oferta global de Anfi Tauro Golf.

Clima y sostenibilidad: factores diferenciadores

Una de las grandes ventajas competitivas de Anfi Tauro Golf es su clima privilegiado, con temperaturas suaves y precipitaciones mínimas durante todo el año, lo que permite la práctica del golf en condiciones ideales durante cualquier estación. Esta ventaja, junto con un mantenimiento constante del campo y la mejora continua de sus instalaciones, ha hecho que Anfi Tauro Golf sea un destino recurrente para golfistas de toda Europa.

Además, el complejo mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable. Se aplican prácticas respetuosas con el medio ambiente, como la optimización del uso del agua y la preservación del entorno natural, algo que es cada vez más relevante en el turismo deportivo de calidad.

Con este cierre de año histórico, Anfi Tauro Golf afronta el futuro con ambición y confianza, reafirmando su compromiso de seguir elevando los estándares del golf en Canarias y ofreciendo a sus visitantes una experiencia memorable que combine deporte, naturaleza y excelencia.