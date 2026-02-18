La Copa Fundación La Caja de Canarias se prepara para un jueves frenético

Comienza la segunda vuelta en Primera Categoría. Con el Almogarén y el Unión Gáldar en las dos primeras plazas, los cuatro equipos se vuelven a ver las caras en esta cuarta jornada. Almogarén y Castro Morales lucharán a las 21:00 en el Terrero José Manuel Hernández. A los de Valsequillo les costó sacar adelante la luchada fuera de su casa, donde terminaron venciendo 11-12, y a eso se le suma que el Castro Morales llega con la necesidad de sumar tres puntos para no dejar escapar a sus rivales en la clasificación.

Por su parte, el Castillo y el Unión Gáldar se verán las caras en Sardina del Sur a la misma hora. Los del norte de Gran Canaria vencieron en la primera vuelta por 12-10, pero los del sur son conocedores de que tienen que conseguir su primera victoria en esta Copa Fundación La Caja de Canarias de forma inmediata.

El Unión Agüimes quiere abrir brecha en Segunda Categoría

Con cuatro equipos empatados a tres puntos en estas dos primeras jornadas, el líder Unión Agüimes visita a Los Guanches a partir de las 21:00. Hay que destacar que Los Guanches, después de muchos años, regresa al Centro de Deportes de Arucas y no luchará en el Terrero de Cardones como lo hace habitualmente.

En El Chiquero, a la misma hora, un Maninidra que todavía no conoce la victoria se enfrentará al Roque Nublo. Los de Ingenio comenzaron la Copa Fundación La Caja de Canarias enfrentándose a los dos finalistas de la Liga Cabildo de Gran Canaria, mientras que el Roque Nublo comenzó la Copa con victoria, después de no lograr ninguna en el torneo liguero.

Por último, en La Gallera, Guanarteme y Santa Rita, los dos equipos que pugnaron por la otra plaza en la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria lucharán para seguir la estela de un Unión Agüimes que les saca una victoria.

Arranca la Copa Fundación La Caja de Canarias en su Tercera Categoría

La única luchada que se celebrará fuera del jueves en la Lucha Canaria de Gran Canaria será la que concierne a Ajódar y Unión Doctoral. Ambos se enfrentarán el sábado a las 20:00 en el Municipal de Gáldar. Los visitantes se despidieron de la Liga Cabildo de Gran Canaria sin puntuar, mientras que los del norte estuvieron cerca de meterse en la final por el título, empatando a puntos con el Unión Sardina.

Para el jueves a las 21:00, en el Terrero José L. Sánchez Alemán, Vecinos Unidos y Unión Sardina abren su participación en la Copa. Los del sur de Gran Canaria llegan con la baja de de Akaimu Moreno, pero con un Yakhya Ndour que se coronó como máximo tumbador de la Liga Cabildo de Gran Canaria y con ganas de seguir luchando por títulos.

Noticias relacionadas

Por último, a la misma hora, pero en el Pedro Cano Clavijo de San Mateo, Tinamar y Adargoma tendrán su primera luchada partiendo con el claro objetivo de intentar estar en la Fase Final del torneo copero.