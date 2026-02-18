El Granollers, rival del Rocasa en la Copa

El sorteo de la Copa de la Reina de balonmano 2026, celebrado ayer en San Sebastián, sede de la fase final del torneo, definió el camino del Rocasa Gran Canaria en la competición copera, que se tendrá que medir en la ronda de cuartos de final ante el KH7 Granollers. El conjunto catalán accedió a la fase final tras eliminar al Ciudad de Arrecife en el Pabellón de Titerroy. En caso de superar esta ronda, el conjunto grancanario se medirá en las semifinales al vencedor del duelo entre Replasa Beti Onak y Mecalia Atlético Guardés. Los otros dos duelos de cuartos van a enfrentar al Bera Bera con el Aula Valladolid y al Elda Prestigio con el Sporting La Rioja.

Esta temporada, el Rocasa Gran Canaria ya se ha visto las caras en dos ocasiones ante las vallesanas con un balance positivo para las amarillas. Ambos encuentros se saldaron con victoria grancanaria: 29-32 en el Palau d’Esports de Granollers y 24-23 en el Pabellón Antonio Moreno. Precisamente, en el choque celebrado en Telde es de muy buen recuerdo debido a que las de Dejan Ojeda se impusieron pese al elevado número de bajas que presentaba la plantilla.

Yubal Moreno, el gerente del Rocasa Gran Canaria, valoró que el equipo afronta la competición sin la etiqueta de «favorito», pero con la gran ambición de «disfrutar y competir al máximo». Asimismo, destacó la madurez del grupo y subrayó que, tras varios años de transición, la plantilla «merece seguir luchando por unos objetivos relevantes». Así pues, incidió en la igualdad de todo el cuadro y en la importancia de centrarse en el «partido a partido durante el fin de semana».

Moreno también comentó la dificultad del rival, resaltando la progresiva mejora del Granollers y su «buena dinámica reciente». Recordó que los enfrentamientos previos entre ambos conjuntos fueron muy exigentes y apuntó que, en un escenario neutral y en un partido a 60 minutos, todos los «detalles resultarán decisivos». En este sentido, expresó la confianza del equipo en competir con la «máxima intensidad para aspirar a llegar lo más lejos posible en un torneo tan bonito como este».

La Minicopa, a escena

Por su parte, el equipo cadete del Rocasa competirá en la Minicopa, una cita que reunirá a algunas de las canteras más destacadas del panorama nacional. Las teldenses quedaron encuadradas en el grupo A y se medirán al Atlético Guardés, al Granollers y al Sporting La Rioja para luchar por el trofeo. n