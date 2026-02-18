Balonmano
El Granollers, rival del Rocasa en la Copa
El sorteo cruza a las pupilas de Dejan Ojeda con el cuadro catalán en la fase final del torneo, que se celebra en Donosti del 8 al 10 de mayo
El sorteo de la Copa de la Reina de balonmano 2026, celebrado ayer en San Sebastián, sede de la fase final del torneo, definió el camino del Rocasa Gran Canaria en la competición copera, que se tendrá que medir en la ronda de cuartos de final ante el KH7 Granollers. El conjunto catalán accedió a la fase final tras eliminar al Ciudad de Arrecife en el Pabellón de Titerroy. En caso de superar esta ronda, el conjunto grancanario se medirá en las semifinales al vencedor del duelo entre Replasa Beti Onak y Mecalia Atlético Guardés. Los otros dos duelos de cuartos van a enfrentar al Bera Bera con el Aula Valladolid y al Elda Prestigio con el Sporting La Rioja.
Esta temporada, el Rocasa Gran Canaria ya se ha visto las caras en dos ocasiones ante las vallesanas con un balance positivo para las amarillas. Ambos encuentros se saldaron con victoria grancanaria: 29-32 en el Palau d’Esports de Granollers y 24-23 en el Pabellón Antonio Moreno. Precisamente, en el choque celebrado en Telde es de muy buen recuerdo debido a que las de Dejan Ojeda se impusieron pese al elevado número de bajas que presentaba la plantilla.
Yubal Moreno, el gerente del Rocasa Gran Canaria, valoró que el equipo afronta la competición sin la etiqueta de «favorito», pero con la gran ambición de «disfrutar y competir al máximo». Asimismo, destacó la madurez del grupo y subrayó que, tras varios años de transición, la plantilla «merece seguir luchando por unos objetivos relevantes». Así pues, incidió en la igualdad de todo el cuadro y en la importancia de centrarse en el «partido a partido durante el fin de semana».
Moreno también comentó la dificultad del rival, resaltando la progresiva mejora del Granollers y su «buena dinámica reciente». Recordó que los enfrentamientos previos entre ambos conjuntos fueron muy exigentes y apuntó que, en un escenario neutral y en un partido a 60 minutos, todos los «detalles resultarán decisivos». En este sentido, expresó la confianza del equipo en competir con la «máxima intensidad para aspirar a llegar lo más lejos posible en un torneo tan bonito como este».
La Minicopa, a escena
Por su parte, el equipo cadete del Rocasa competirá en la Minicopa, una cita que reunirá a algunas de las canteras más destacadas del panorama nacional. Las teldenses quedaron encuadradas en el grupo A y se medirán al Atlético Guardés, al Granollers y al Sporting La Rioja para luchar por el trofeo. n
- Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importentes para los contribuyentes canarios en 2026
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
- Apuñalado un hombre en un ajuste de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca
- El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar
- La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
- Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64