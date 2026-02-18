El Guaguas gana en Praga y accede a los octavos de la Champions de voleibol (2-3)

El Guaguas cumplió su trabajo en República Checa y se impuso por 2-3 al VK Lvi Praga, un resultado que, unido a la victoria de Perugia por 0-3 ante el Berlín, clasifica al equipo canario para los octavos de final de la Liga de Campeones por el coeficiente de sets ganados entre perdidos (0,857 para el Guaguas y 0,833 del conjunto alemán).

Conscientes de las cábalas necesarias, los jugadores del equipo grancanario empezaron con determinación y el protagonismo de sus centrales Hélder Spencer y Martín Ramos en la faceta anotadora, un arreón inicial (6-10) que obligó al argentino Juan Manuel Barrial a recolocar piezas en un VK Lvi Praga al que se le acumularon los problemas con la entrada en combustión de Nico Bruno y Osmany Juantorena (9-13).

Los locales fortalecieron su recepción y entonaron a David Kollátor en zona 2 (14-15), pero la reacción quedó en estéril tras un mal saque de Lucas Conde, ex del Guaguas, y un fallo en el remate de Pablo Crer (15-18). La pequeña brecha lastró al Praga, que sucumbió el primer set tras dos saques directos de Augusto Colito y un penalti rematado por Tomas Rousseaux después del misil del opuesto puertorriqueño (18-25).

La contundencia de la primera manga no amilanó al Praga, que encontró en los argentinos Lucas Conde y Pablo Crer la vía para dañar a los amarillos (5-3), que siguieron encadenando errores no forzados que obligaron a Sergio Miguel Camarero a pedir concentración y tranquilidad en el tiempo muerto (14-11).

Dicho y hecho para un Guaguas que empezó a coleccionar buenas defensas y los puntos de Colito, Bruno y Spencer con el saque directo (16-18), un parcial que hizo usar a Barrial sus dos tiempos muertos en apenas tres puntos. La igualdad se hizo latente en un desempate que desequilibraron los continuos fallos al saque de los checos y una jugada en la que Ramos fue sacador, defensor y colocador para el remate de su compatriota Bruno (28-30).

VK Lvi Praga no se dejó llevar por el resultado y aumentó la intensidad para sorprender al Guaguas con la entrada del argentino Miguel Balagué, que se sumó a sus compatriotas Crer y Conde en labores ofensivas (12-9). Remaron a contracorriente los visitantes e incluso llegaron a empatar (20-20), pero los bloqueos de Nikačević y el 'block out' de Balagué dieron alas a los locales (25-21).

El golpe moral provocó una caída en el juego del equipo grancanario, lo que ayudó a los locales a instalar un demoledor 11-3 tras una exhibición al saque de Lucas Conde. El receptor, Pablo Crer y Manuel Balagué comenzaron a castigar a un Guaguas sin Osmany Juantorena en pista, que veía cómo se le escapaba el pase a octavos de final de la Liga de Campeones (18-10).

Los pupilos de Camarero remaron con el impulso de Colito y Nico Bruno (19-14), pero la defensa local, con un gran Milan Moník, y la firmeza de un excelso Conde fueron suficientes para doblegar a un Guaguas que necesitaba ganar el quinto set para mantenerse vivo en la Liga de Campeones (25-19).

El trío Conde, Crer y Balagué siguió siendo demasiado castigo para el Guaguas, que se veía impotente ante el caudal ofensivo de los argentinos, líderes de la primera gran brecha del desempate (9-6), pero los amarillos tiraron de épica y de oficio para arrancar un parcial de 0-5 (9-11).

El Praga intentó romper la dinámica del Guaguas, pero Nico Bruno avivó la única esperanza de seguir en Liga de Campeones (11-15).