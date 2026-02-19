El CD Teldecosta, expulsado de competiciones oficiales para esta y la próxima temporada

El Comité de Competición y Disciplina de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, reunido en sesión de 18 de febrero de 2026, ha dictado resolución en el expediente 25-26/0752, relativo al encuentro de la Liga Segunda Regional de Gran Canaria (Grupo 3) disputado el 30 de enero entre el CD Juan Grande y el CD Teldecosta, que fue suspendido de forma definitiva en el minuto 82 por la gravedad de los incidentes protagonizados por varios jugadores del equipo visitante.

En la resolución se desestiman íntegramente las alegaciones formuladas por el CD Daelaitelde (CD Teldecosta) frente al acta arbitral, que recogía insultos, amenazas graves y contactos físicos contra el colegiado y su equipo arbitral, así como la necesidad de intervención de la fuerza pública y la imposibilidad de garantizar la integridad física de los árbitros para la reanudación del encuentro.

El Comité impone sanciones disciplinarias a tres futbolistas del CD Teldecosta: al dorsal 7, K.J.S.S., se le sanciona con un total de 12 encuentros de suspensión (dos infracciones graves del artículo 62.1 b) y d) RRDFCF) y la correspondiente multa económica; al dorsal 14, J.B.R.S., se le imponen 10 encuentros de suspensión (una infracción leve del artículo 79 e) y una grave del 62.1 d)) y multa; y al dorsal 12, G,J.B.A,, se le sanciona con 7 encuentros de suspensión (una infracción leve del artículo 76 y una grave del artículo 62.1 b)) y multa.

Atendiendo al amplio historial de reincidencia del CD Daelaitelde (CD Teldecosta) en expedientes disciplinarios de las últimas temporadas, y tras constatar que el club ha desoído reiteradamente los apercibimientos del órgano disciplinario, el Comité lo declara autor responsable de una infracción muy grave del artículo 37.1 l) del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol, acordando su expulsión de todas las competiciones oficiales en las que participa durante la presente temporada 2025-2026 y la próxima 2026-2027, junto con la correspondiente sanción económica.