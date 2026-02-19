El Costa Melenara da la gran sorpresa ante el San Rafael en la Liga Insular de dominó

Sorpresón en la 18º jornada de la Liga Insular de dominó con uno de los equipos de la cabeza de la tabla de Primera Categoría. Uno de los colíderes hasta la fecha, el San Rafael, caía en casa por 4-8 frente al Costa Melenara, un conjunto de la zona baja de la tabla que en las últimas jornadas ha subido su nivel competitivo. Este tropiezo lo aprovechaban Los Canariones Andamios Padrón, que se impuso al Costa Maspalomas por 8-4, para seguir al frente pero ahora en solitario con 28 puntos. Aventajan en uno a un Teror Pito 4 (27); los terorenses ganaban por 5-7 al Socuma para arrebatar la segunda plaza al San Rafael, tercero con 26. Reseñar también que el triunfo del Dominantes Los Castillos ante el Telde Doble Cuatro le cede el farolillo rojo a su rival.

La Concepción da la campanada en la categoría de plata

En lo que respecta a la categoría de plata, la sopresa la protagonizaba La Concepción, que vencía a domicilio al San Porruño, que pierde la segunda plaza en favor del Victoria Canteras, ganador en el feudo del Tenoya La Suerte. Por su parte, el líder Arinaga solo pudo empatar en casa frente al Faro Dunas y con 25 puntos saca tres de ventaja a los victoristas y cuatro al San Porruño, tercero.