DOMINÓ
El Costa Melenara da la gran sorpresa ante el San Rafael en la Liga Insular de dominó
Los de Vecindario, colíderes de Primera hasta ahora, ceden ante un rival de la zona baja de la tabla y caen al tercer puesto
Sorpresón en la 18º jornada de la Liga Insular de dominó con uno de los equipos de la cabeza de la tabla de Primera Categoría. Uno de los colíderes hasta la fecha, el San Rafael, caía en casa por 4-8 frente al Costa Melenara, un conjunto de la zona baja de la tabla que en las últimas jornadas ha subido su nivel competitivo. Este tropiezo lo aprovechaban Los Canariones Andamios Padrón, que se impuso al Costa Maspalomas por 8-4, para seguir al frente pero ahora en solitario con 28 puntos. Aventajan en uno a un Teror Pito 4 (27); los terorenses ganaban por 5-7 al Socuma para arrebatar la segunda plaza al San Rafael, tercero con 26. Reseñar también que el triunfo del Dominantes Los Castillos ante el Telde Doble Cuatro le cede el farolillo rojo a su rival.
La Concepción da la campanada en la categoría de plata
En lo que respecta a la categoría de plata, la sopresa la protagonizaba La Concepción, que vencía a domicilio al San Porruño, que pierde la segunda plaza en favor del Victoria Canteras, ganador en el feudo del Tenoya La Suerte. Por su parte, el líder Arinaga solo pudo empatar en casa frente al Faro Dunas y con 25 puntos saca tres de ventaja a los victoristas y cuatro al San Porruño, tercero.
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- ¿El disfraz más original del Carnaval?: una jaula, huevos y gallinas que conquistaron la playa de Arinaga
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
- La Bonoloto toca en Canarias
- Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64
- Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
- Rescatan a tres escaladores tras pasar la noche atrapados en los riscos de Agaete, en el norte de Gran Canaria
- La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos