La élite canaria, muy presente en la Classic de The North Face Transgrancanaria 2026

The North Face Transgrancanaria 2026 contará con una nutrida y destacada representación de atletas canarios en su modalidad Classic, la prueba reina de uno de los eventos de trail running más reconocidos del mundo. Estanislao Rivero, Yasmina Castro, Oswaldo Medina, Carmelo González y Nira Castro son algunos de los nombres propios de un contingente isleño que llega con avales más que sobrados para brillar en casa.

Estanislao Rivero, el referente canario en la Classic

Con un ranking ITRA de 814 y adscrito al CD CFS Los Álamos el Pino, Estanislao Rivero es el gran emblema del trail running canario en la distancia reina. Su historial en la Classic habla por sí solo: siete años consecutivos dentro del top 15, con resultados de 8º (2018), 9º (2020), 14º (2021), 9º (2022), 8º (2023) y 11º (2024). En la última edición firmó un sobresaliente 8º puesto como mejor canario clasificado, a tan solo dos horas del ganador Caleb Olson.

Su 2025 reafirma su gran momento de forma: se proclamó Campeón de Canarias al imponerse en la Ultratrail Isla de La Gomera, fue 2º en Tamadaba Trail y 10º en el exigente Hoka Val d'Aran by UTMB. A nivel internacional, su currículo acumula un 6º en el TDS (2022), 19º en La Sportiva Lavaredo Ultra Trail (2022) y 11º en Ultra Pirineu (2018). Rivero parte nuevamente como uno de los grandes favoritos canarios.

Yasmina Castro, determinación y clase en la larga distancia

La corredora del CD Oso Canarias Cultural Vertical (ranking ITRA 686) llega con una trayectoria consolidada en The North Face Transgrancanaria: 13ª en la Classic (2023), 6ª en Advanced (2021) y presencias en Marathon en 2019 (13ª) y 2020 (7ª). En 2025 ha encadenado un año brillante, con victoria en el Trail Ribeira Sacra 50K, 9ª en el TDS, 3ª en Trail du Saint-Jacques by UTMB, 4ª en Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada 80K, 5ª en Valhöll Fin del Mundo by UTMB y 5ª en Ultramediterrania, además de competir en la mítica Zegama-Aizkorri.

Su palmarés acumula triunfos en la citada Trail Ribeira Sacra (2024 y 2023), Chilegua Trail (2024), Ultra-Trail Guara Somontano (2024 y 2021), Artenara Trail (2023 y 2021), Tenerife Bluetrail (2022), Trencacims Paüls (2022) y Sky Gran Canaria (2021), además de participaciones internacionales en CCC, Salomon Ultra Pirineu y la YCC. Una atleta de máximo nivel que vuelve al escenario que mejor conoce.

Oswaldo Medina, el impulso de un podio reciente

Osvaldo Medina (ranking ITRA 864, Club Carphial Teror Trail) llega con el viento a favor tras un 2025 mayúsculo: subcampeón en la Advanced de Transgrancanaria, triunfo en Tamadaba Trail y victoria en el DYNAFIT Andorra Trail. Una temporada que se suma a una trayectoria repleta de éxitos, con victorias en Tenerife Bluetrail by UTMB – Maratón (2024 y 2021), Entre Cortijos EC26 (2024) y podio en Andorra 100 by UTMB (2023), además de participaciones en la OCC y la Transvulcania Ultramarathon La Palma, donde finalizó 9º.

En Transgrancanaria ha demostrado su polivalencia: 4º en Starter (2018), 4º en Marathon (2020), 10º en Advanced (2022), 16º en Marathon (2023) y ese brillante 2º en Advanced el pasado año. Ahora da el salto a la Classic con todas las credenciales.

Carmelo González, élite canario que sigue acumulando kilómetros de alto nivel

Carmelo González (ranking ITRA 787, Club TOLISCO – KEEPGOING) es otro de los nombres propios del trail canario con una larga historia en Transgrancanaria: 8º en Advanced (2020), 15º en Advanced (2023), 26º en Classic (2022) y 24º en la Classic de 2025. En este último año también sumó un 3º en el GTPE-Picos de Europa Ultra y el triunfo en la Circular de Tejeda – Larga.

Su palmarés incluye victorias en Brama Stage Run (2023), Pyrenees Stage Run (2021), Sky Gran Canaria (2019) y Puntallana Cabra Trail (2017), así como el 3º en Tenerife Bluetrail – Maratón (2023). Internacionalmente ha dejado huella con un 10º en TDS (2022) y 25º en CCC (2019). Experiencia, regularidad y ambición para seguir mejorando su posición en la Classic.

Nira Castro, la fuerza de la ultradistancia

Nira Castro (Club Boletrail de Teror) representa la faceta más extrema del trail running canario. Recientemente finalizó 2ª en el 360º The Challenge Gran Canaria, completando casi 66 horas de carrera en una de las pruebas de ultradistancia más duras del planeta, un logro que habla de su capacidad de sufrimiento y resistencia. En Transgrancanaria ya conoce la Classic de primera mano, con un 19º puesto en 2022, y ha completado también la Advanced, Starter y Promo del evento.

A nivel internacional ha participado en Chianti Ultra Trail by UTMB, MIUT Madeira Island Ultra-Trail y Andorra 100 by UTMB, donde consiguió un notable 9º puesto en 2022. Una atleta forjada en los retos más largos y duros, con toda la motivación para superarse en casa.

Gran Canaria, escenario de la élite mundial con orgullo canario

The North Face Transgrancanaria 2026 vuelve a poner de manifiesto la enorme cantera de atletas que atesora el archipiélago. Estanislao Rivero, Yasmina Castro, Oswaldo Medina, Carmelo González y Nira Castro conforman un bloque canario de alto voltaje, con experiencia internacional, victorias en circuitos de primer nivel y el aliciente de competir ante su público. El trail running canario tiene nombre propio, y en 2026 aspira a seguir escribiendo historia en la prueba más emblemática de su calendario.

