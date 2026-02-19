La Liga Sin Límites Plátano de Canarias, premiada en Madrid como mejor iniciativa de baloncesto 2025

La Liga Sin Límites Plátano de Canarias ha sido reconocida a nivel nacional tras recibir en Madrid el Premio a la Mejor Iniciativa del Baloncesto 2025 en la 38ª edición de los galardones organizados por la revista Gigantes del Basket. El acto reunió a destacados representantes del panorama baloncestístico español y puso el foco en proyectos que combinan deporte e impacto social.

El jurado distinguió a esta competición impulsada en Canarias por su carácter pionero y por el alcance logrado desde su creación. Se trata de la primera liga federada de baloncesto inclusivo en España, dirigida a deportistas con discapacidad intelectual y a personas con enfermedades relacionadas con la salud mental.

Un modelo inclusivo nacido en Canarias

La Liga Sin Límites está promovida por la Federación Canaria de Baloncesto, entidad que ha desarrollado un formato propio de competición basado en concentraciones periódicas. El sistema permite la participación de equipos de todas las islas, facilitando la convivencia deportiva y el intercambio de experiencias entre jugadores y familias.

El proyecto cuenta con el respaldo de Plátano de Canarias, así como con el apoyo institucional del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de La Palma. Estas entidades contribuyen a sostener un modelo que combina competición oficial y valores sociales.

Desde su puesta en marcha en 2021, la evolución ha sido notable. En la temporada 2022-2023 participaron ocho equipos. En la actual campaña 2025-2026 compiten 26 conjuntos distribuidos en dos categorías: Salud Mental y Discapacidad Intelectual. En total, más de 700 jugadores forman parte de esta iniciativa en el presente curso.

La dispersión geográfica del Archipiélago añade un reto logístico importante, ya que implica desplazamientos interinsulares tanto para los equipos como para sus familias.

El reconocimiento en los Premios Gigantes

Los Premios Gigantes distinguen cada año a protagonistas, clubes y proyectos que marcan la diferencia en el baloncesto nacional e internacional. En esta edición, la Liga Sin Límites fue reconocida por su impacto dentro y fuera de la cancha y por convertirse en un referente del deporte inclusivo en España.

En representación del proyecto recogió el galardón Iván Rodríguez, jugador del Club Náutico Tenerife. En el escenario estuvo acompañado por el presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, Carlos Olano Martínez, y por el gerente y director de Marketing y Comunicación de Plátano de Canarias, Sergio Cáceres.

Durante el acto, Olano subrayó que la liga “simboliza el poder del deporte para unir, inspirar y transformar vidas”, destacando que cada temporada los participantes demuestran que el talento y el esfuerzo no entienden de barreras.

Por su parte, desde la entidad patrocinadora se valoró el premio como un estímulo para continuar respaldando iniciativas vinculadas a la integración y la superación personal.

Un referente para el deporte inclusivo

El crecimiento experimentado en apenas cuatro años confirma la acogida del proyecto en las Islas. La consolidación de dos categorías diferenciadas y el aumento constante de participantes reflejan la demanda existente y el interés por disponer de un espacio competitivo adaptado.

El prestigioso galardón reconoce esta iniciativa como “un ejemplo del poder del deporte para unir, inspirar y transformar vidas”

El reconocimiento nacional recibido en Madrid refuerza la proyección de una iniciativa que nació en Canarias y que ahora se presenta como modelo para otras comunidades autónomas. Más allá del trofeo, el premio pone en valor el esfuerzo colectivo de jugadores, familias, técnicos y entidades colaboradoras que sostienen cada temporada la Liga Sin Límites.

Con este galardón, el baloncesto canario suma un nuevo hito y visibiliza el papel del deporte como herramienta de cohesión social y desarrollo personal.