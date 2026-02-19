El Montpellier, el escollo del Guaguas en el 'playoff' hacia sus segundos cuartos de la Champions League

El sueño europeo del Guaguas tiene un nuevo escollo con nombre y apellidos. Los grancanarios, tras su agónica clasificación para el playoff de acceso a los cuartos de final, como segundo de grupo, se han emparejado con todo un histórico del voleibol europeo, el Montpellier. Los galos son los actuales subcampeones de la potente Liga francesa y campeones de la Supercopa de Francia.

El equipo entrenado por Loïc Le Marrec, superó la fase de grupos como segundo clasificado de su grupo, con 10 puntos, dos más que los conseguidos por los amarillos, por detrás de la Lube Civitanova italiana del examarillo Pablo Kukartsev y por delante del PGE Projekt Warszawa y del Volley Haasrode Leuven.

Esa diferencia de puntos es la que permitirá a los franceses contar con el factor cancha a su favor, disputándose la ida en el Arena el próximo 5 de marzo, a falta de confirmación oficial y la vuelta en territorio francés una semana más tarde.

La Copa del Rey de Valencia, como aperitivo

Los grancanarios cuentan además con el hándicap de tener que afrontar el primero de sus encuentros tras la disputa de la Copa del Rey de Valencia (26 de febrero al 1 de marzo), en la que los hombres de Sergio Miguel Camarero defienden su corona de campeones y en la que son además el rival a batir, con el consiguiente desgaste de cara a poder igualar su mejor clasificación europea de su historia.

Un histórico del voleibol galo, con dos referentes mundiales

El palmarés del Montpellier le colocan como uno de los mejores equipos del país vecino, con ocho Ligas, dos Supercopas, cuatro subcampeonatos de Copa, y dos bronces continentales, tanto en la CEV Cup como en la Challenge Cup.

Entre sus estrellas dos jugadores sobresalen especialmente. Por un lado, el central francés Nicolas Le Goff (34 años y 2,06 metros), con experiencia no sólo en la liga doméstica de su país, sino también en la Bundesliga, Turquía, China e Italia, y que cuenta en su palmarés con dos oros olímpicos, un campeonato de Europa, dos Ligas Mundiales, dos Ligas de Naciones, una CEV Cup, dos Bundesligas, una Liga francesa, dos Copas de Alemania , dos Supercopas de Francia y una Supercopa de Alemania. Junto a él, el otro gran peligro de los galos es el receptor argentino (33 años y 1,98 metros), Ezequiel Palacios, curtido en mil batallas en las ligas argentina, polaca, italiana y actualmente en la francesa, y en cuyo palmarés destaca una Liga francesa, dos Copas de Argentina, dos Supercopas de Francia, un bronce olímpico, un oro en los Juegos Panamericanos, un oro en la Copa Panamericana y un oro en el Campeonato de Sudamérica.

La temporada 2023-24 les muestra el camino

A pesar del potencial del Montpellier, sobre el papel es un rival asequible para un Guaguas que ya sabe lo que es superar la ronda de playoff de acceso a los cuartos de final de la CEV Champions League, algo que ya lograron en la temporada 2023-24. En aquella ocasión los grancanarios sorprendieron al LVi Praga checo, al que superaron en casa por 3-0 y en el set de oro en Chequia, tras ceder allí en la vuelta un 3-1. Su triunfo les permitió medirse por primera vez desde su refundación y con el nuevo formato de la Champions al todopoderoso Ziraat Bankasi turco, con el que cayeron en el set de oro, tras perder en casa por 1-3 y remontar en Turquía con un 0-3.

El Guaguas afronta su segunda oportunidad para intentar acceder a la Final a Cuatro de la máxima competición continental. El siguiente paso, eliminar a un Montpellier de muchos quilates pero asequible para un equipo acostumbrado a dar la sorpresa ante los gigantes europeos, antes de reencontrarse en cuartos de final con el vigente campeón, el Perugia, un equipo italiano, como en el sueño del presidente amarillo Juan Ruiz. ¿Será verdad que los sueños en ocasiones se cumplen?