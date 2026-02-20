Canarias arrasa en el arranque del Nacional de Grappling con 57 medallas en el Gran Canaria Arena

Las Palmas de Gran Canaria inauguró este viernes el Campeonato de España de Grappling & Grappling Gi 2026 con una intensa primera jornada en el Gran Canaria Arena que dejó más de doscientos combates en las categorías sub 15, sub 17, sub 20 y Veteranos, además de una destacada respuesta en las gradas, con más de un millar de aficionados.

Canarias fue la gran protagonista del día al sumar 57 medallas —23 de ellas de oro— en la modalidad de Grappling (sin kimono), en la que cerca de 300 deportistas compitieron de manera simultánea sobre seis tapices instalados en el recinto capitalino. Con estos resultados, la delegación autonómica encabeza de forma provisional la clasificación por equipos, por delante de Madrid y Andalucía.

Entre los nombres propios de la jornada volvió a sobresalir el grancanario Yeremay Martín, cinco veces campeón del mundo e integrante del Team Gil Catarino, que conquistó su noveno título nacional consecutivo tras resolver la final en apenas dos minutos.

El luchador isleño, de 18 años, se mostró satisfecho al término de la competición. “Me he encontrado muy bien durante toda la jornada. Pude ganar mis primeras luchas en menos de un minuto, aunque la final fue algo más dura. Estoy muy feliz por lograr el título en mi casa, con mi gente y con mi familia, en un Gran Canaria Arena con un gran ambiente”, afirmó. Martín aseguró además que afronta el resto del campeonato con ambición: “Estoy enfocado en ganar dos oros más, mañana y pasado”.

Campeonato de España de Grappling & Grappling Gi 2026 / La Provincia

No corrió la misma suerte la actual campeona del mundo Yurima Betancor, que cayó eliminada en primera ronda tras lesionarse en pleno combate.

El campeonato, que reúne a más de mil participantes de 120 clubes de toda España, continuará este sábado con el estreno del Grappling Gi (con kimono) en todas las categorías y pesos. También se disputarán las finales de la categoría sénior en la modalidad de Grappling. Entre los competidores más esperados figura el también campeón del mundo y grancanario Giovani Suárez.

Exhibición de deportes autóctonos

La jornada contó además con un guiño a las tradiciones del Archipiélago. Antes del inicio de la competición se celebró una exhibición de lucha canaria, a cargo de jóvenes del Club Santa Rita, así como demostraciones del arte del garrote y del magado por parte del Club Tamorán, bajo la dirección del maestro José Luis Marrero.

Las entradas para cualquiera de las tres jornadas pueden adquirirse en las taquillas del Gran Canaria Arena al precio de un euro.

La organización corre a cargo de la Federación Española y la Federación Canaria de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Consejo Superior de Deportes.

Minerva Montero, organizadora del evento junto al promotor y entrenador Julio Santana, valoró positivamente el estreno del campeonato. “El Grappling ha brillado con luz propia en un día con combates de mucho nivel e igualdad y con una sobresaliente respuesta de los luchadores canarios. Esto es solo el comienzo; aún quedan dos jornadas apasionantes”, subrayó.