Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026Asesinato en TenerifeReina Sofía en Gran CanariaCementerios Las PalmasAiram La PalmaAntonio OrtegaAtraco en Gran Canaria
La grancanaria Misa Rodríguez vuelve a la selección femenina de fútbol dos años después

La lesión de la guardameta del FC Barcelona, Cata Coll, le abre las puertas del combinado nacional al que no acudía como convocada desde los Juegos Olímpicos de París

Misa Rodríguez, con el Real Madrid, en su partido de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

Misa Rodríguez, con el Real Madrid, en su partido de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Laia Bonals

Barcelona

Las lesiones ya permitían esperar una lista llena de ausencias. Las bajas de futbolistas imprescindibles para Sonia Bermúdez como Aitana BonmatíMapi León o Cata Coll demandaban que la seleccionadora tuviera que buscar alternativas para todas las líneas. Así lo ha hecho Bermúdez, que este viernes ha dado la lista de las 25 futbolistas que disputaran los primeros partidos del año y también los primeros de clasificación para el Mundial que se disputa el verano de 2026 en Brasil. Precisamente, la lesión de la guardameta balear del FC Barcelona, ha posibilitado el regreso de la grancanaria Misa Rodríguez, del Real Madrid, a una convocatoria dos años después de ser convocada por última vez con motivo de los Juegos Olímpicos de París.

En la portería, la baja de Cata Coll, intervenida de la rodilla hace unas semanas, ha hecho que Misa Rodríguez vuelva al vestuario de La Roja dos años después. Junto a la guardameta del Real MadridAdriana Nanclares (Athletic Club) y Enith Salón (Servette FCCF) serán las que salvaguardaran el arco de la selección.

Sin Aleixandri ni Mapi León

La defensa también ha sufrido bajas sustanciales (y sobre todo azulgranas). La lesión de larga duración de Laian Aleixandri, quien se rompió el cruzado en el partido de Copa de la Reina contra el Real Madrid, y la baja de Mapi León han dado paso a la presencia de Laia Codina y Martina Fernández, dos exazulgranas. Junto a ellas estarán María Méndez (Real Madrid CF), Sandra Villafañe (Madrid CFF), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Lucía Corrales (London City Lionesses), Jana Fernández (London City Lionesses), Ona Batlle (FC Barcelona) y Olga Carmona (PSG).

Ausencia de la actual Balón de Oro

Obviamente, la baja más destacada es la de Aitana Bonmatí. La tres veces Balón de Oro sigue inmersa en su proceso de recuperación en la fisura que sufrió en el peroné en la última convocatoria con la selección y su lugar lo ocupará Fiama Bernítez esta vez. Con ella, Alexia Putellas (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Patri Guijarro (FC Barcelona), Vicky López (FC Barcelona), y Clara Serrajordi (FC Barcelona) formarán el centro del campo.

Hermoso, fuera por decisión técnica

Y en ataque, Eva Navarro (Real Madrid CF), Inma Gabarro (Everton), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid CF), Edna Imade (Bayern de Múnich) y Ornella Vignola (Everton). La ausencia de Esther González, de baja por maternidad, y de Jenni Hermoso, por decisión técnica, son otras grandes pérdidas para España.

Islandia y Ucrania, los rivales

España afrontará el próximo mes de marzo dos partidos de clasificación para la cita mundialista: ante Islandia (3 de marzo en Castellón) y Ucrania (7 de marzo en AntalyaTurquía). Y esta es la selección de futbolistas que ha hecho Sonia Bermúdez para las fechas.

