La LPA Trail 2026 cierra las inscripciones con todas las plazas agotadas

La LPA Trail sigue consolidándose año tras año como una prueba trascendental en el calendario deportivo de la capital grancanaria, relevancia que vuelve a quedar demostrada en esta edición de 2026 en la que de nuevo se han superado las 1.100 inscripciones. Casi un mes antes de la esperada carrera de este año, que se celebrará el próximo 15 de marzo en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, se ha colgado otra vez el cartel de plazas agotadas en la venta de dorsales disponibles.

Será la undécima edición de una prueba que reúne a atletas de todos los niveles, desde el máximo profesionalismo hasta los más pequeños, que tendrán de nuevo la oportunidad de iniciarse en el mundo del trail running. La LPA Larga retará de nuevo a corredores y corredoras expertos con un recorrido de 19 kilómetros y un desnivel positivo de 178 metros, un trazado que conducirá a los competidores desde Santa Brígida hasta la Plaza de Santa Ana combinando el paso por la ciudad y la zona montañosa cargada de vegetación. Por su parte, la LPA Media vuelve en su recorrido original recuperado en 2024 con una distancia de 11 kilómetros y 145 metros de desnivel positivo que arranca en el Campo de Fútbol de la Universidad y permite disfrutar de la montaña sin salir de la ciudad. La tercera opción que ofrece esta edición es la LPA Corta, de cinco kilómetros y 38 metros de desnivel positivo, que se presenta como una modalidad explosiva, rápida y muy accesible, perfecta para quienes se inician en esta disciplina.

Trofeo rector

En su constante compromiso por inculcar el deporte de montaña y el cuidado del medio ambiente entre la nueva generación de corredores, la organización vuelve a apostar por las categorías de formación. Así, tanto corredores infantiles (13-14 años) como cadetes (15-16 años) tendrán la posibilidad de participar en la LPA Corta; mientras que los de categoría juvenil (17-18 años) podrán hacerlo en la LPA Media. Precisamente en esa carrera, la media, los estudiantes universitarios correrán por el Trofeo Rector en el recorrido que arranca desde el campo de fútbol del Campus de Tafira.

Amplia presencia femenina

Destaca de nuevo la participación femenina en la LPA Trail, con una cifra récord del evento, pues cerca de un 40% de la línea de salida estará compuesta por mujeres. Por otro lado, serán 28 las nacionalidades representadas en la prueba por corredores de los cinco continentes.

Los más pequeños vuelven a la acción en la LPA Kids

Además de las tres pruebas principales, la LPA Trail volverá a dar un protagonismo especial, por cuarto año consecutivo, a los competidores más pequeños. Su carrera será la LPA Kids, con dos categorías: los 200 metros para corredores de 0 a 7 años y los 500 metros para corredores de 8 a 12 años. Al cierre de inscripciones son ya más de ochenta pequeños los que disfrutarán de un recorrido accesible y atractivo por el entorno de la Plaza de Santa Ana.