LA PROVINCIA sortea 60 entradas para los partidos del CV Guaguas, incluyendo el duelo de Champions League 2026

El periódico LA PROVINCIA vuelve a poner el deporte en el centro de la emoción colectiva con un duplo sorteo de entradas dobles que promete convertir a sesenta lectores en protagonistas de una semana histórica para el voleibol grancanario.

🌍 Noche Europea en la Champions League

El próximo jueves 5 de marzo a las 19:00 horas, el CV Guaguas se mide al potente Montpellier HSC VB en la máxima competición continental, la CEV Champions League.

La cita tendrá lugar en la vibrante Zona Volley del Gran Canaria Arena, donde el equipo isleño buscará hacer historia ante uno de los grandes nombres del voleibol francés.

LA PROVINCIA sortea 30 entradas dobles para que dos aficionados puedan vivir esta noche europea desde la grada, sintiendo cada bloqueo, cada remate y cada punto decisivo como si estuvieran en la pista.

🇪🇸 Duelo Nacional en la Superliga Masculina

Y la emoción no se detiene. Apenas dos días después, el sábado 7 de marzo a las 18:30 horas, el CV Guaguas vuelve a escena para enfrentarse al competitivo Conqueridor Valencia en la Superliga Masculina de Voleibol.

Será un choque clave en la lucha doméstica, con puntos vitales en juego y el calor de la afición como sexto jugador. Para esta cita, La Provincia también sortea otra entrada doble, brindando una segunda oportunidad de vivir el espectáculo desde dentro.

Fechas de los encuentros:

📅 5 de marzo – CV Guaguas vs. Montpellier HSC VB (Champions League 2026) - 19:00 h

📅 7 de marzo – CV Guaguas vs. Conqueridor Valencia (Superliga Masculina de Voleibol) - 18:30 h

🏟️ Lugar: Gran Canaria Arena

Con esta iniciativa, LA PROVINCIA reafirma su compromiso con el deporte canario y ofrece a sus lectores la oportunidad de sentir desde dentro la emoción de dos noches decisivas para el voleibol grancanario.

Un doble regalo para la afición

El “duplo sorteo” no es solo una promoción: es una invitación a formar parte de una semana grande para el voleibol en Gran Canaria. Dos partidos, dos competiciones, dos experiencias únicas… y sesenta lectores que podrán decir que estuvieron allí.

Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏐 Entradas para uno o para los dos encuentros (30 dobles para cada partido).

💛 Un ambiente vibrante, con la afición grancanaria volcada con su equipo.

🔥 Voleibol de primer nivel, tanto en el campeonato europeo como en el nacional.

Europa y la Superliga laten en la misma cancha.

La pelota está en el aire.

Y LA PROVINCIA pone las entradas.

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo.

Asegúrate de estar registrado en laprovincia.es: Si aún no estás registrado, hazlo ahora mismo. ¡Es gratis y solo te tomará unos minutos! Completa los formularios: Lee y acepta las bases y completa los formularios con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando en el sorteo que más te apetezca o en los dos y ahora es solo cruzar los dedos.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Al mediodía del miércoles 4 de marzo realizaremos el sorteo de entradas para el partido CV Guaguas vs. Montpellier HSC VB y contactaremos inmediatamente con los afortunados ganadores, quienes podrán disfrutar de este emocionante partido en vivo.

Al mediodía del viernes 6 de marzo realizaremos el sorteo de entradas para el partido CV Guaguas vs. Conqueridor Valencia y también, contactaremos inmediatamente con los afortunados ganadores.

¡Ojo!👀 Recuerda actualizar tus datos de contacto (teléfono móvil y email) para que podamos localizarte fácilmente en caso de ser uno de los ganadores. Puedes actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado.

¡Mucha suerte a todos y que gane el mejor equipo! 🏐🎉