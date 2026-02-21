El Bus Leader San Roque cae ante el Soria y se complica su posición en la clasificación
El conjunto soriano, segundo clasificado, superó al San Roque en tres sets, con Omar Hoyos y Viktor Lindberg liderando el ataque frente a un equipo grancanario que solo contó con el desempeño de Jonás Ponzio
El Bus Leader San Roque no pudo puntuar en su visita a Los Pajaritos, donde el Grupo Herce Soria impuso su condición de segundo clasificado de la Superliga con una victoria clara por 3-0. El conjunto soriano no dio opciones a los grancanarios, que no lograron alargar el encuentro más allá de los tres primeros sets ante uno de los pocos equipos capaces de seguir el ritmo del Guaguas en el campeonato.
El triunfo del Playas de Benidorm en el tie break frente al Conqueridor Valencia devuelve además a los chicos del barrio a la zona comprometida de la clasificación, aunque con tan solo un punto de diferencia, justo antes del parón por la Copa del Rey.
Soria marca diferencias desde el inicio
El equipo local dejó claras sus intenciones desde el primer set, con Omar Hoyos y Viktor Lindberg liderando el ataque y marcando distancias ante un San Roque que solo encontró respuesta en los destellos de Jonás Ponzio. El 25-17 inicial reflejó la superioridad soriana.
El segundo parcial repitió el guion y el marcador (25-17). Pese a la aportación de Isaac Valiño, que entró en lugar de Mauro Fuentes, y la participación de Demirovic, los grancanarios no lograron frenar el empuje local y quedaron contra las cuerdas.
En el tercer y definitivo set, el Soria mantuvo su solidez defensiva y complicó la recepción visitante con un saque muy efectivo. El 25-19 final confirmó la superioridad del conjunto castellano y dejó a los rojinegros sin sumar en su casillero.
GRUPO HERCE SORIA 3-0 BUS LEADER SAN ROQUE
GRUPO HERCE SORIA: V. Lindberg (12), J. Domenech (8), J. P. Moreno (8), O. Hoyos (17), C. Mimoun (7), L. Lorente (2) y A. Masia (líbero) -equipo inicial- C. Montero, D. Miguel, M. Rodrigo, R. Jiménez (líbero), A. Villalba (1), M. Kalstad, B. Castellá.
BUS LEADER SAN ROQUE: M. Cezar (5), J. Portelance, M. Fuentes (2), F. Fernández (4), J. Ponzio (13), E. Demirovic (1) y M. Dovale (líbero) -equipo inicial- T. Vanole, A. León, Nicomar R., L. Gonzalo, A. Campos (líbero), R. Hierrezuelo (1), A. Mollo.
PARCIALES: 25-17, 25-17, 25-19.
ÁRBITROS: Hugo Suárez Ucar y Rafael González Tabares.
