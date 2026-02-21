Canarias arrasa en el Campeonato de España de Grappling 2026 con cinco oros y el título por Federaciones

Canarias volvió a demostrar su hegemonía en el Campeonato de España de Grappling & Grappling GI 2026, firmando una actuación sobresaliente en casa y proclamándose campeona por Federaciones en la modalidad de Grappling (sin kimono), por delante de Madrid y Andalucía.

La delegación isleña conquistó quince medallas en las finales absolutas sin kimono —cinco oros, dos platas y ocho bronces—, a las que se suman cuarenta y una preseas en las categorías sub15, sub17, sub20 y veteranos con kimono, con un balance de veintidós oros, nueve platas y diez bronces. Un dominio incontestable que confirma el excelente momento del grappling canario.

Oro isleño en las finales más exigentes

Se bañaron en oro Giovani Suárez (66kg), Daniela Santana (71kg), Alejandro José Reyes (58kg), Pedro Jacinto García (100kg) y Avelino Santos (71kg), este último protagonizando una de las grandes gestas del campeonato al imponerse al tres veces campeón del mundo, Iker Cámara.

Las platas fueron para Fernando Rosa Calderón Suárez (77kg) y Anabel Pérez (64kg), mientras que los bronces recayeron en David Mirabal (100kg), Héctor Olivares (130kg), Kevin Martín (71kg), Juan Manuel Suárez (84kg), Francisco Sánchez (84kg), Jonatan Santana (92kg), Minerva Montero (58kg) y Aiilín Santana (90kg).

AVELINO SANTOS / PRENSA MARAN MARKETING

El Gran Canaria Arena, escenario del campeonato, registró una notable entrada con miles de aficionados que vibraron con más de 350 combates disputados en seis tapices oficiales, donde medio millar de deportistas ofreció un espectáculo de alto nivel competitivo.

La prestigiosa cita deportiva reúne durante tres intensos días a más de mil participantes de 120 clubes de todo el territorio nacional, una cifra poco habitual en competiciones de ámbito estatal y que culminará con la proclamación de 172 campeones nacionales.

De esta edición saldrán además los representantes españoles que acudirán a las próximas competiciones internacionales previstas para los meses de mayo y junio, lo que añade aún más relevancia al evento.

El promotor, entrenador y luchador Julio Santana, uno de los organizadores, valoró muy positivamente el desarrollo del campeonato: "Ha sido una jornada muy dinámica, rápida y espectacular con grandes combates por la mañana en Grappling GI y por la tarde con el Grappling como indiscutible protagonista con las finales. Esperamos seguir sumando medallas y llegar al tope en esta histórica edición que se disfruta en nuestra tierra", señaló.

El Campeonato de España de Grappling & Grappling GI 2026 está organizado por la Federación Española y la Federación Canaria de Luchas Olímpicas y D.A., con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el CSD.