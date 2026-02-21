Hugo Latorre, el joven piloto grancanario que triunfa a ‘lomos’ de 500 caballos

Hugo Latorre, con 17 años, triunfa en los circuitos nacionales. Forjado a fuego en los karts, daba el salto a los vehículos carrozados y conseguía el año pasado proclamarse campeón nacional de la Copa Mini Racer Conforauto. Este éxito le ha abierto un nuevo horizonte en su incipiente carrera como piloto. El grancanario afincado en Fuerteventura tiene como objetivo participar en el Campeonato de España de Turismos (CET), realizando sus primeras pruebas al volante de un BMW M2 CS Cup en la pista del mítico Circuito Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia.

«Todo empezó en 2018 cuando mi abuelo me regaló mi primer kart, con el que empecé a correr en esta modalidad», recuerda el propio Hugo, quien admite que desde esa primera carrera «no he dejado de aprender y de competir».

Su padre, su referente

A diferencia de otros deportistas, en su caso, su gran referente lo tiene muy cerca: «Mi padre siempre ha estado apoyándome desde el principio, me ha enseñado prácticamente todo lo que sé, porque cuando era joven también corrió en karting y ha sabido en todo momento qué debía enseñarme para que yo fuera mejorando en mi carrera».

Juan Luis, su progenitor, apunta que él dejaba de correr en karts a la edad que tiene ahora su hijo, o sea que también tuvo la oportunidad de conocer el mundillo y de competir a nivel nacional: «Durante mi trayectoria en el karting fue muy importante Gonzalo Artiles, que era mi mecánico y también lo ha sido de Hugo en todo este proceso; él lleva vinculado a este deporte los últimos 50 años».

«El primer kart de Hugo, que le regaló su abuelo, se lo compramos a Gonzalo. A partir de ese momento, ha sido la persona que ha estado con él en todos los entrenamientos e incluso viajando a la Península para las carreras», apunta el padre del piloto isleño.

Sus inicios

En esa evolución dentro del automovilismo, la aventura de Hugo arrancó compitiendo con su kart a nivel regional, corriendo tanto el Provincial de Las Palmas (campeón) como el de Tenerife (subcampeón), y el Campeonato de Canarias (tercero). Según el propio isleño, esta etapa le sirvió «para acumular experiencia», cosechando podio tras podio. En 2020 daba el salto al Campeonato de España, logrando en plena pandemia proclamarse tercero de la categoría mini rookie. En 2021 iniciaba su trayectoria como júnior, en un año de adaptación a un nuevo vehículo con mucha más potencia.

Al año siguiente, comenzaba a destacar en el Nacional, consiguiendo sus primeras poles en la categoría, codeándose en el top 10 con los mejores pilotos del país (octavo ) y participó en varias carreras del Europeo.

De la Rotax a la Copa Racer

En 2023 tuvo que afrontar otro salto de categoría, la sénior (a partir de 15 años), pasando a ser el piloto más joven de la parrilla. Debutó en el campeonato continental en Motril (Málaga), en una carrera en la que participaban 80 pilotos. De ellos, 36 disputaban una final en la que el deportista grancanario logró meterse en el top 15. Ese año apostó por competir en la Copa Rotax, en la que todos los pilotos corren con los mismos vehículos. Consiguió ser subcampeón en el Nacional y tomaba parte en la Copa de Portugal.

El siguiente paso en su proceso de formación llevó a Hugo Latorre a dejar los karts para debutar en vehículos carrozados. La Copa Racer con el Mini Cooper de 180 caballos fue su primera experiencia en esta modalidad.

«No tiene nada que ver esta categoría con los karts, donde solo tienes freno trasero y la propulsión del motor sólo está atrás, mientras que en el Mini la tracción era delantera, pesa mucho más y tuve que acostumbrarme al cambio de marchas, pero nos supimos adaptar rápido para competir desde la primera carrera que se celebró en Cheste, me coloqué primero del campeonato en esa primera carrera y mantuve el liderato hasta el final», explica el grancanario.

«El formato de la Copa es muy interesante. Combinas carreras al esprint, de 25 minutos a una vuelta con salida en parado, y después hay una carrera larga de 50 minutos y una vuelta con salida en movimiento. Hay intercambio de pilotos durante esa carrera y por eso te permite probarlo prácticamente todo», apuntaba su padre, Juan Luis, que destaca que «se trata de una prueba monomarca, con la misma centralita, está todo verificado por la Federación y en la que hay muchísimo nivel y existe una gran igualdad».

El Mundial de Resistencia

El salto a BMW, que es un coche de casi 500 caballos, es el nuevo proyecto del joven grancanario para cumplir su sueño de «correr en coches más grandes como puedan ser los GT3 o los Hypercars con los que se corren en el Campeonato del Mundo de Resistencia -Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, Alpine, Peugeot y BMW-».

«El salto natural desde los karts sería hacia los Fórmula, pero los costes se disparan mucho y además a Hugo siempre le han gustado mucho los turismos», explica Juan Luis, quien desvela que no han tenido de momento ningún tipo de subvención pública y que la única ayuda económica con la que ha contado su hijo viene de Muebles Laver, su patrocinador.

«En mi época era más importante la pericia del piloto que el bolsillo de sus padres o de sus patrocinadores; ahora no ocurre así, por eso hemos apostado por las monomarcas, porque hay mucha más igualdad», concluye el progenitor, quien tiene claro que su hijo debe seguir quemando etapas.