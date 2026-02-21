Mariano H. Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias: “El automovilismo es un aliado clave para impulsar la movilidad eléctrica y descarbonizar Canarias”

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha puesto en valor la alianza estratégica entre su departamento y el mundo del motor como una herramienta clave para avanzar en la transición energética y la descarbonización del Archipiélago, especialmente en el ámbito de la movilidad, uno de los principales focos de emisiones de CO₂ en Canarias. “Desde la Consejería tenemos una apuesta clara por la concienciación y por dar pasos firmes en la transición energética. La movilidad en Canarias es el sector que más CO₂ emite a la atmósfera y estamos empeñados en descarbonizar las Islas”, señaló el consejero.

Proyecto Zero2

En este contexto, Zapata destacó iniciativas como el proyecto Zero2, desarrollado junto a la Federación Canaria de Automovilismo, que contempla la promoción del vehículo eléctrico en cada una de las pruebas del Campeonato Regional de Rallyes. “El año pasado tuvimos una pequeña incursión y este año espero que sea definitivo para seguir avanzando en esa lucha por la movilidad sostenible”, afirmó. El consejero explicó que la estrategia del Gobierno de Canarias se articula en torno a tres grandes acciones. La primera, el coche Zero2, una iniciativa que, según Zapata, “tiene mucho recorrido y nos va a dar visibilidad con un mensaje claro: el coche eléctrico tiene las mismas posibilidades que un coche de combustión, contaminando infinitamente menos”.

Programa de conducción eficiente

La segunda línea de actuación es el programa de conducción eficiente para vehículos eléctricos, una iniciativa competitiva y formativa que ha despertado un gran interés entre los participantes. “Ha permitido identificar al conductor más eficiente de Canarias y, además, ha servido para que muchos usuarios conozcan consejos prácticos que no aplicaban en su conducción diaria”, explicó. La tercera acción es el apoyo al Eco Rally, una competición que nació en Gran Canaria y que este año ha dado el salto por primera vez a Tenerife. “Esperamos seguir creciendo junto a esta iniciativa y consolidarla en el calendario”, añadió.

Zapata realizó una valoración “muy positiva” del impacto de estas medidas, subrayando que la visibilización de la movilidad sostenible ya está teniendo reflejo en el mercado. “Los informes indican que la venta de vehículos con etiqueta cero ha crecido de forma exponencial, superando el 30% de cuota, aunque aún queda mucho camino por recorrer”, indicó.

Seguridad y tranquilidad

En este sentido, el consejero insistió en la necesidad de dar seguridad y tranquilidad a quienes apuestan por el vehículo eléctrico, especialmente en materia de infraestructuras de recarga. “Uno de los principales problemas es la falta de cargadores. Por eso hemos modificado la Ley de Cambio Climático para reducir los plazos de autorización de los puntos de recarga, una medida clave para acelerar la transición”, explicó.

Colaboración con la Federación Canaria de Automovilismo

Finalmente, Zapata destacó la colaboración con la Federación Canaria de Automovilismo como un elemento estratégico para lograr el despegue definitivo del vehículo eléctrico y para rejuvenecer el parque móvil canario, uno de los más antiguos de España. “Hemos movilizado más de 90 millones de euros a través del Plan MOVES para mejorar la movilidad en Canarias. Seguimos empeñados en descarbonizar las Islas y en avanzar hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente”, concluyó.