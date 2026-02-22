El Almogarén y el Unión Gáldar, mano a mano por el liderato de la Primera Categoría en la Copa Fundación La Caja de Canarias

El duelo por la primera plaza en Primera Categoría es cosa de dos equipos. La Copa Fundación La Caja de Canarias vivió el inicio de la segunda vuelta en la máxima categoría con victoria para los dos primeros clasificados. El Almogarén y el Unión Gáldar siguen a lo suyo y la luchada entre ellos será la que marque el devenir de la fase regular.

Este fin de semana, el Almogarén volvió a ganar al Castro Morales por un resultado de 12-9; los de Telde no pudieron contar con su puntal A Kevin Acosta. Aunque la luchada comenzó bien para los intereses del Castro Morales con las primeras sillas (2-6), la salida de Cristo Hernández Pollo del Callejón y Fran Cazorla igualó la balanza para los de Valsequillo. Francisco Luis Santana hizo un buen trabajo para el Castro Morales, tumbando al propio Cristo, pero no pudo ante Álvaro Déniz. Anteriormente, Jaime Rivero fue eliminado por amonestaciones ante Fran Cazorla dejando el camino de la victoria más claro para los locales.

Tampoco pasó mayores apuros el Unión Gáldar en su visita a Sardina del Sur y consiguió superar por idéntico resultado al Castillo (9-12) y continuar en la segunda plaza, a tres del Almogarén. Mientras, el conjunto del sur de Gran Canaria no conoce la victoria en esta Copa Fundación La Caja de Canarias.

Cuádruple empate en la categoría de plata

Igualdad absoluta en las tres primeras jornadas de la Copa. El Roque Nublo sumó su segunda victoria, esta vez ante el Maninidra, por 9-12 en El Chiquero. Los de Ingenio no pudieron contar su destacado A Abián Sánchez, ni con su destacado B Cristian Soto.

El actual campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria sumó su primera derrota en la Copa Fundación La Caja de Canarias en su visita al Centro de Deportes de Arucas ante Los Guanches (12-9). Los visitantes se colocaron 7-9 en el marcador, pero a partir de ahí locales cimentaron su victoria. Jonay Roque fue eliminado por amonestaciones ante Jonay Alemán, destacado A de Los Guanches, que también dejaba en la estacada al puntal C Aitor Lorenzo colocando el 11-9 para su equipo redondeando una noche perfecta para sus intereses. El punto final para Los Guanches lo dio Acoirán Sánchez, destacado B, eliminando al destacado B David Medina Pollo de Titerroy.

El resultado más ajustado se vivió en La Gallera con la victoria del Guanarteme ante el Santa Rita por 12-11. Segunda victoria de los locales para situarse cuartos clasificados empatados con Unión Agüimes, Los Guanches y Roque Nublo. Por su parte, el Santa Rita, se queda como quinto clasificado con una victoria.

Tinamar, Ajódar y Unión Sardina comienzan ganando en la categoría de bronce

Comenzó la Copa Fundación La Caja de Canarias en la categoría de bronce de la Lucha Canaria y lo hizo con espectáculo. El Tinamar venció en el Pedro Cano Clavijo por 12-8 ante el Adargoma y se sitúa como primer líder de Tercera Categoría.

Más apuros pasó el Unión Sardina, finalista de la Liga Cabildo de Gran Canaria, en su visita al Terrero José Luis Sánchez Alemán para enfrentarse al Vecinos Unidos. Finalmente, consiguió decantar la balanza por un ajustadísimo 11-12.

La jornada terminó el pasado sábado con la victoria del Ajódar, que contó con su última incorporación el destacado C Zebenzui Bolaños, ante el Unión Doctoral por 12-9.