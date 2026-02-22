Exhibición de Canarias en el Nacional de Grappling GI: 111 medallas y tres campeones absolutos

Las finales sénior de Grappling GI (con kimono) pusieron el broche a tres jornadas de máxima intensidad en el Campeonato de España de Grappling & Grappling GI 2026, disputado en el Gran Canaria Arena, y confirmaron lo que ya se intuía desde el primer día: Canarias es una potencia nacional en las modalidades de lucha.

La delegación autonómica cerró su participación con un balance sobresaliente: 111 medallas (53 oros, 25 platas y 33 bronces) en el primer Nacional celebrado en Gran Canaria, en un evento que reunió a más de un millar de participantes de toda España y dejó más de mil combates repartidos entre las categorías sub 15, sub 17, sub 20, sénior y veteranos.

Once medallas en el absoluto

En la jornada dominical, con más de un centenar de combates simultáneos sobre seis tapices, los representantes isleños añadieron once preseas más al medallero, entre ellas tres títulos absolutos.

El grancanario Yeremay Martín (66 kg) prolongó su dominio con su décimo oro consecutivo, mientras que Alejandro José Reyes (58 kg) y Francisco Manuel Martín (130 kg) también se proclamaron campeones en sus respectivos pesos.

Francisco Sánchez, plata / PRENSA MARAN MARKETING

La plata fue para Francisco Sánchez (84 kg), en una final muy disputada, y los bronces recayeron en Iris García García, Luciana Paola Pereyra Erramuspe, Daniel González Ferrez, Antonio Jesús Reyes Rodríguez, Maikro de Jesús Pardo Rodríguez, Kevin Martín Tinoco y Pavel Slanina Antón.

Dominio por federaciones y clubes

Más allá de los resultados individuales, Canarias también firmó una actuación coral. Por federaciones autonómicas, lideró el Grappling GI masculino con 884 puntos, por delante de Madrid (472) y Andalucía (445). En categoría femenina, el combinado isleño fue tercero (249 puntos), tras Andalucía y Madrid.

Este éxito se suma al primer puesto logrado en Grappling (sin kimono) masculino, donde la federación canaria revalidó el título con 945 puntos.

Alejandro José Reyes, oro / PRENSA MARAN MARKETING

En el apartado de clubes, destacó el CD José Julio TAZ Jinámar, primero en la modalidad masculina y segundo en la femenina. El CD La Riva, de Lanzarote, fue primero en categoría femenina y segundo en masculina en Grappling, además de firmar un segundo puesto masculino y un tercero femenino en Grappling GI.

Un evento que refuerza la candidatura internacional

El campeonato, organizado por la Federación Española y la Federación Canaria de Luchas Olímpicas y D.A., contó con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento capitalino, el Gobierno de Canarias y el CSD.

La grada respondió y el dispositivo organizativo —con más de medio centenar de voluntarios y más de cuarenta árbitros de todo el país— sostuvo un evento que coronó a más de 150 campeones y servirá para configurar la selección española de cara a las citas internacionales de mayo y junio.

Desde la organización subrayaron la “altísima calidad” de los combates y el nivel mostrado por la representación isleña, mientras que el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, destacó que Gran Canaria se consolida como sede capacitada para grandes eventos y dejó abierta la puerta a albergar en el futuro un Campeonato del Mundo de Grappling y Grappling GI.

Canarias, una vez más, convirtió el tatami en territorio propio.