"Siempre había soñado con venir, surfear esta ola es increíble", Balaram Stack

El LANZAROTE QUEMAO CLASS ha comenzado hoy la competición de su 9ª edición, y La Santa amanecía con los primeros competidores entrando al agua para comenzar a definir los clasificados de esta primera jornada.

Entre los surfistas que han destacado esta mañana se encuentra el lanzaroteño Conor Donegan, que avanzaba en primer lugar en su primera manga del día. "Me he sentido muy bien dentro del agua. Estoy muy feliz de volver a competir en esta ola, hacía tiempo que no la cogía. Tuve una manga dura, pero he conseguido pasar y ahora, a por la siguiente", comentaba tras salir del agua.

La expectación también es alta entre quienes competirán por primera vez en El Quemao, como es el caso del surfista estadounidense Balaram Stack, que se encuentra por primera vez en la isla tras años siguiendo el evento. "Había oído hablar mucho de esta ola y había visto muchísimos vídeos. Siempre había soñado con venir aquí y verla en persona, es increíble. Es un lugar precioso", explicaba. "Después de tanto tiempo, por fin he podido venir y estoy muy motivado. Ves tantos buenos vídeos que es difícil imaginar cómo será, pero cuando estás aquí es incluso mejor. Mi mejor rutina al competir es conseguir tubos", señalaba el surfista.

En bodyboard, Armides Soliveres avanzaba en cabeza en su primera serie. "Conseguí pasar primero. Competir en la primera manga siempre es complicado, porque no puedes ver a los otros competidores y no te puedes fijar en casi nada, pero lo he dado todo y conseguí pasar", destacaba el grancanario.

Junto a él, sobresaliendo en el primer día de competición los canarios Javier Rojas, David Pérez y Lionel Medina, que continúan avanzando en la competición.

También formará parte de esta 9ª edición la española Alexandra Rinder, que afronta con ilusión su participación en el evento. "Estoy muy contenta de estar invitada este año al LANZAROTE QUEMAO CLASS. Es una ola clásica, muy fuerte y contar con más competidoras este año me hace mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de demostrar nuestro nivel", afirmaba la bodyboarder, que entrará en acción en las próximas series.

La competición continúa, con una jornada que ya ha comenzado a marcar los primeros nombres propios de esta 9ª edición.