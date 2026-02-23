El local Conor Donegan y el tinerfeño David Pérez se proclaman campeones del Lanzarote Quemao Class 2026

El Lanzarote Quemao Class cerró su novena edición coronando a dos nuevos campeones en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional de surf y bodyboard. El lanzaroteño Conor Donegan se alzó con la victoria en la categoría de surf, mientras que el tinerfeño David Pérez hizo lo propio en bodyboard tras dos jornadas marcadas por condiciones de mar que superaron las previsiones iniciales.

La competición, celebrada en la ola de El Quemao, en La Santa (municipio de Tinajo), volvió a situar a Lanzarote en el foco del deporte de alto nivel, congregando a 64 riders procedentes de distintos puntos del mundo.

Una ola exigente que volvió a marcar la diferencia

La ola de El Quemao está considerada una de las más técnicas y potentes de Europa. Su rompiente, sobre fondo volcánico, exige precisión, lectura del mar y un alto dominio técnico. En esta edición, las condiciones acompañaron y permitieron ver algunas de las mejores maniobras de los últimos años.

Durante las dos jornadas de competición, los participantes aprovecharon cada serie al máximo en un entorno que volvió a demostrar por qué el evento se ha consolidado como referencia internacional. La combinación de potencia, tubo y dificultad técnica obligó a los competidores a arriesgar en cada intervención.

El campeonato, organizado con el respaldo del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Tinajo, ha ido ganando proyección desde su creación, posicionándose como una cita destacada dentro del panorama europeo.

Conor Donegan, victoria en casa en una final muy disputada

La final de surf reunió a un cartel de alto nivel: los vascos Adur Amatriain y Yago Domínguez, el francés Joan Durú y el lanzaroteño Conor Donegan. La manga estuvo marcada por la igualdad y la tensión hasta los últimos minutos.

Donegan, uno de los competidores más jóvenes del cuadro, firmó dos de las olas mejor puntuadas del campeonato, lo que le permitió imponerse en una final muy ajustada. Su actuación destacó por la selección de olas y la solidez mostrada desde las primeras rondas.

El surfista local reconoció tras la prueba que desde el inicio del campeonato se sintió cómodo y confiado en sus posibilidades. Señaló que conocer la ola y saber posicionarse fue clave para su rendimiento. Además, quiso compartir el triunfo con la comunidad local, recordando el apoyo recibido desde sus inicios en el surf.

Su progresión fue constante: superó cada eliminatoria mostrando regularidad y capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mar, hasta consolidarse como uno de los nombres propios de esta novena edición.

David Pérez se impone en bodyboard tras varias ediciones intentándolo

En bodyboard, la final contó con el francés Pierre Louis Costes, el vasco Alex Uranga, el majorero Ruyman Rey y el tinerfeño David Pérez. La manga ofreció un alto nivel competitivo y maniobras de gran dificultad.

Pérez, que ya había participado en tres ediciones anteriores, logró esta vez subirse a lo más alto del podio. Desde las primeras rondas se mostró como uno de los riders más sólidos, consolidándose como rival a batir en la final.

Tras proclamarse campeón, explicó que este año sintió una conexión especial con el evento y una motivación distinta respecto a ediciones anteriores. También destacó el ambiente en La Santa, el respaldo del público y el nivel de la ola como factores que influyeron en su rendimiento.

La estrategia en la final fue clara: asumir riesgos y buscar su mejor versión en cada ola. Esta vez, la apuesta dio resultado.

Un evento que trasciende lo deportivo

Más allá de la competición, el Lanzarote Quemao Class volvió a proyectar una imagen internacional de la isla vinculada al deporte, la cultura y el producto local. La entrega de premios puso el cierre a la cita con un ambiente festivo en La Santa.

El artista local NASE ofreció una actuación en directo, interpretando, entre otros temas, la canción que acompaña los contenidos audiovisuales oficiales del campeonato. Su participación reforzó el vínculo entre el evento y el tejido cultural del municipio.

Desde el Cabildo de Lanzarote, su presidente Oswaldo Betancort valoró el resultado de la edición, destacando el nivel mostrado por los 64 competidores y la dificultad técnica de la ola. Subrayó además la importancia de seguir respaldando económicamente el evento por su impacto deportivo, turístico y cultural.

En la misma línea se pronunció el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, quien expresó satisfacción por lo vivido durante las dos jornadas y apuntó a la necesidad de seguir potenciando una cita que moviliza a vecinos y visitantes.

El consejero de Deportes, Juan Monzón, resumió la edición como un “éxito absoluto”, resaltando tanto las condiciones del mar como la calidad de los riders internacionales presentes.

Por su parte, desde el área de Promoción Económica – Saborea Lanzarote, la consejera Nori Machín puso el foco en la visibilidad del producto local, destacando la consolidación del campeonato como herramienta de posicionamiento exterior.

Lanzarote, escaparate internacional del surf europeo

El Lanzarote Quemao Class forma parte de la estrategia insular para vincular deporte y promoción del territorio. La isla cuenta con una larga tradición en deportes de mar, impulsada por sus condiciones naturales y su clima estable durante gran parte del año.

Organismos como el Ayuntamiento de Tinajo y el propio Cabildo han apostado por reforzar este tipo de citas, que atraen tanto a deportistas profesionales como a aficionados y público especializado.

El impacto del evento no se limita a lo estrictamente deportivo. Restauración, alojamientos y comercio local se benefician de la llegada de visitantes durante los días de competición. Además, la retransmisión y difusión en redes sociales amplían el alcance internacional de la prueba.

La Federación Española de Surfing y la Asociación Internacional de Surf subrayan la importancia de competiciones en olas naturales de alto nivel técnico para el desarrollo de este deporte en Europa.

Balance de la novena edición

Con la proclamación de Conor Donegan y David Pérez como campeones, el Lanzarote Quemao Class cierra una edición marcada por:

Condiciones de mar óptimas que permitieron un espectáculo de alto nivel.

que permitieron un espectáculo de alto nivel. Participación de 64 competidores internacionales .

. Alta asistencia de público en La Santa.

Consolidación del evento como referencia europea.

La ola de El Quemao volvió a ser protagonista, poniendo a prueba la destreza y el compromiso de cada participante. La novena edición confirma la madurez de una cita que ha sabido crecer manteniendo su identidad vinculada al territorio.

El campeonato concluye así reforzando la imagen de Lanzarote como destino de surf y bodyboard de primer nivel, combinando deporte, cultura y promoción económica en un formato que sigue ganando proyección año tras año.

El LANZAROTE QUEMAO CLASS cuenta con el patrocinio principal del Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination by Turismo Lanzarote y Promoción Económica - Saborea Lanzarote; el sponsorship de Promotur Turismo de Canarias, Gobierno de Canarias; así como el main support del Ayuntamiento de Tinajo, Deportes Tinajo y la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias; y Blue Banana como Technical Partner.Además, tiene el support de Chacón, Servicio Insular de Deportes y el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote; junto a la Federación Europea de Surf, la Federación Española de Surf, la Federación Canaria de Surfy Achiguad como collaboratores. As Acción como media partner oficial. El evento está organizado por Quemao Class S.C.