El judo canario consigue un botín de cinco metales en la Copa de España infantil

Jornada redonda por partida doble para el judo canario el pasado fin de semana, en el que tanto en la Copa de España infantil como en la Supercopa de veteranos, no han faltado los metales en la delegación insular, con protagonismo de dos clubs punteros grancanarios como son el Akari - Las Nieves y el CD Bushican, y en el caso de la categoría máster, el club tinerfeño Kanachined.

La Copa de España A infantil celebrada en Santiago de Compostela contó con la participación de 247 judocas, en un torneo del máximo nivel que se saldó con cinco metales para la delegación isleña.

Diego Suárez y Valentina Hernández, oro infantil

En la categoría de peso de -38 kilos, Diego Suárez, del grancanario club Akari–Las Nieves se proclamó campeón tras encadenar cuatro victorias ante rivales situados entre los mejores del ranking nacional. Su triunfo no solo refuerza su progresión, sino que lo consolida entre los nombres destacados de la categoría. En el mismo peso, Nichel Acosta completó una brillante competición, cediendo tan solo ante su compañero de club y terminó colgándose el bronce tras cinco exigentes combates.

El judoca del CD Bushican, Jazael Suárez, en -55 kg, protagonizó otro de los recorridos destacados del campeonato. Alcanzó las semifinales tras imponerse con autoridad en sus dos primeros enfrentamientos, cayó por la mínima ante el líder nacional y cerró el torneo con un convincente triunfo por el bronce, reafirmando su progresión.

En el cuadro femenino, en la categoría de -40 kg, Valentina Hernández firmó una de las actuaciones más sólidas del campeonato. Tras vencer de ippon en semifinales a la representante portuguesa, superó en la final a la líder del ranking nacional para proclamarse campeona de España.

También subió al podio Valeria Suárez (-63 kg), quien conquistó el bronce tras imponerse por ippon en el combate decisivo, cediendo únicamente en semifinales ante la representante gallega.

Por último, Alie M’Bengue (-60 kg) finalizó en séptima posición, sumando experiencia en una competición de altísimo nivel que refuerza su proceso de formación.

El balance colectivo permitió a Canarias alcanzar la cuarta posición por Comunidades autónomas, un dato que subraya la consistencia del trabajo que se viene desarrollando en los clubes del archipiélago.

Un Oro y dos platas en la Supercopa de veteranos

La inercia positiva de los judocas canarios tuvo continuidad en Madrid, sede de la Supercopa de España de veteranos 2026. Allí, el club grancanario Akari–Las Nieves firmó una medalla de oro y una de plata, mientras que el club tinerfeño Kanachined añadió otra plata al medallero canario.

Michael Hernández, en M1 -90 kg, debutó en la categoría con autoridad. Se proclamó campeón tras imponerse en sus tres combates, mostrando solidez táctica y un notable estado físico en su estreno.

En M1 -73 kg, Efrén Roque completó un recorrido de alto nivel. Tras superar al representante portugués en semifinales, cayó en la final por la mínima ventaja (yuko), logrando una plata que confirma su regularidad en el circuito nacional veterano.

La tercera medalla llegó de la mano de Renata Staniak (Kanachined), que terminó como subcampeona en F5 -70 kg, consolidando la presencia del judo canario también en la categoría femenina máster.