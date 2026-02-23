Llega el primer triunfo del Villa fuera de casa

El Villa Santa Brígida sumó su primera victoria a domicilio a costa de un Tenisca que se mete en serios problemas en la tabla del grupo canario de Tercera RFEF (1-3). El cuadro grancanario se adelantó pronto, y tras el empate del equipo palmero, volvió a tomar ventaja pasada la media hora a pesar del empuje tenisquista; éste se mantuvo a lo largo de la segunda mitad, hasta que llegó la sentencia satauteña en una acción aislada en el tiempo de prolongación.

Apenas habían pasado cinco minutos de juego cuando Santi Chicha adelantó al conjunto visitante al cazar un rechace de Kylian en el área pequeña. A partir de entonces, los tenisquistas dieron un paso al frente en busca del empate, que pudo lograr Amai con un tiro ajustado que Jonay desvió con una intervención de mérito.

La superioridad local tuvo su recompensa pasado el ecuador de la primera parte en un centro de Agoney desde la derecha que Mauro remató a la red. Sin embargo, el Villa volvió a adelantarse recién cumplida la media hora gracias a un servicio de Edgar al que se anticipó Kai, metiendo la puntera para hacer el 1-2 con el que se llegaría al descanso.

Al regreso de los vestuarios, el combinado palmero estiró sus líneas y se volcó sobre la portería visitante, intensificando su dominio con el paso de los minutos ante un rival resguardado en defensa que dejó morir el partido y esperó alguna acción aislada para sentenciar al contragolpe, sin éxito.

Yaya tuvo la más clara con un testarazo que no vio portería por poco. Durante la recta final, con el equipo tenisquista volcado a la desesperada, Amai no supo conectar un disparo en posición franca y Mateo golpeó alto poco después. Por su parte, ya con 11 minutos sobre el tiempo reglamentario, Ale Gil ejecutó una falta desde el borde del área que coló en la escuadra estableciendo así el 1-3.