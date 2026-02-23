Sanción ejemplar para el jugador del Toscones Corralejo que agredió a un árbitro: tres años de inhabilitación y 1.440 euros

Como era de esperar la resolución del CNC de la Federación Española de Baloncesto ha sido ejemplar en el caso de la brutal agresión del jugador del Toscones Corralejo, G.G., al árbitro del encuentro del pasado sábado 14 de febrero, ante el Fuenlabrada.

El jugador de 22 años ha sido sancionado con tres años de inhabilitación y una multa de 1.440 euros, según consta en el portal de transparencia de la propia FEB. Con esta resolución se pretende dar ejemplo e intentar erradicar la violencia de las canchas de juego.

Cabe recordar que el protagonista de la sanción empujó por la espalda sin previo aviso al árbitro del partido, tras ser amonestado con una técnica, provocando según el acta del encuentro la caída al suelo del mismo y una posterior patada en el pecho que generó lesiones en el agredido tanto en las cervicales, como en la espalda y en el propio pecho, de los que todavía se está recuperando a día de hoy.

Todavía está pendiente de conocerse el resultado de la denuncia interpuesta por el árbitro en la Guardia Civil, por la agresión sufrida y que no solo consta en el acta oficial del encuentro, sino que además cuenta como testigo con la expedición del equipo rival, el Fuenlabrada, que vivió in situ el desagradable incidente con el jugador del Toscones Corralejo.