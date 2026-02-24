Roque Mesa se lanza a la aventura en Tailandia con Tana: "Espero tener más suerte"

Nuevo destino exótico que añadir a la longeva carrera de Roque Mesa, el centrocampista curtido en la marmita de talento de la UD Las Palmas, que ante la falta de ofertas de su interés, no ha dudado en hacer las maletas para sumarse al proyecto del Ratchaburi FC tailandés, en el que se reencontrará con otro ilustre canterano amarillo, Tana.

"Espero tener más suerte", afirma esperanzado recordando su lesión en su debut con el Johor de Malasia el pasado mes de febrero 2025, que truncó su última exótica aventura en tierras asiáticas.

Rechazado por Luis Helguera en verano y el ejemplo del 'Bichito'

A sus 36 años el teldense vuelve a tener una nueva oportunidad de demostrar su talento tras recuperarse de su lesión de ligamento cruzado que le obligó a jugar en el equipo de la FEB para mantenerse en forma en busca de una oportunidad que se le negó este verano en la UD Las Palmas, ante la negativa de Luis Helguera de recuperar al centrocampista para reunirle en el equipo con Jonathan Viera y Jesé.

Precisamente el ejemplo del Bichito puede servir de estímulo a Roque, viendo como su excompañero ha pasado de ser tachado de exjugador a convertirse en la gran esperanza para el ascenso de los amarillos. Precisamente en el Johor iba a coincidir con los dos actuales jugadores de la UD Las Palmas.

Enfrentarse al Al Nassr de Cristiano

En su larga trayectoria ha defendido entre otros equipos los colores del Swansea, Sevilla, Leganés, Valladolid, Sporting de Gijón y el Johor.

El teldense aterriza en Tailandia con la ilusión de un niño con zapatos nuevos y dispuesto a dejar huella junto a Tana en un equipo que disputará la AFC Champions League Two Asiática, el equivalente a la Liga Europa, en la que compiten entre otros equipos esta temporada el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

La torre de Babel de un club con 22 años de vida

Fundado en 2004, el Ratchaburi Mitr Phol FC juega en el Ratchaburi Stadium con capacidad para 10.000 espectadores. La temporada pasada terminó para los Dragones -como se le apoda a sus jugadores- como sexto clasificado en la Liga de Tailandia. Actualmente es el tercer clasificado con 39 puntos, con un balance de 12 victorias, tres empates y cinco derrotas, igualado con el segundo clasificado, el Port FC y a 14 puntos del líder, el Buriram United.

En los próximos días Roque se pondrá a las órdenes de su nuevo técnico, Worrawoot Srimaka, integrándose en un plantel en el que compartirá vestuario con un equipo con varios jugadores foráneos, el sueco Kevin Deeromram, los brasileños Sidcley, Negueba, Denilson Júnior y Gleyson, el inglés Daniel Ting, el australiano Jesse Curran, el jugador de Madagascar Nijva Rakotoharimalala y el estadounidense Faiq Bolkiah; en una torre de Babel en la que el teldense pondrá el acento canarión junto a Tana.