Dominó / Liga Insular

Los Canariones y Teror abren una pequeña brecha en Primera

Ambos aprovechan la igualada inesperada del San Rafael, tercero en la tabla En Segunda, el Arinaga suma y sigue

Formación del Costa Maspalomas, equipo que ocupa la quinta plaza en Primera Categoría.

S. I. M.

La 19º jornada de la Liga Insular de dominó no dejó cambios reseñables en las clasificaciones de Primera y Segunda. En cuanto a la máxima categoría, Los Canariones se mantienen firmes en el liderato después de su claro triunfo ante el Costa Melenara. Tampoco fallaba su perseguidor en la tabla, el Teror Pito 4, que vencía por 8-4 al Real Club Victoria. Ambos aprovechaban para abrir una pequeña brecha de tres y dos puntos, respectivamente, con respecto al tercero, el San Rafael, que no pasaba del empate contra el CDVJ Blanco 3. El cuadro de Vecindario tiene ahora un choque clave por la segunda plaza, pues reciben a los terorenses en un enfrentamiento director por el segundo puesto.

En lo que respecta a la categoría de plata, el líder Arinaga continúa con paso firme en la cabeza después de imponerse de forma contundente al Arenales, farolillo rojo de la clasificación. Segundo en la tabla figura el San Porruño, que ganaba al Guaxayra Aguax y aprovechó la derrota del RC Victoria Canteras frente al Faro Dunas.

