El Guaguas defiende su corona de al Copa del Rey de voleibol en Valencia

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas afronta la Copa del Rey 2026 en uno de los momentos más sólidos de la temporada. El equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero aterriza en Valencia con plena confianza, líder en la Superliga, clasificado para octavos en la Champions y con la Supercopa de España ya en el bolsillo. El vestuario amarillo coincide: el equipo llega preparado para competir por todo.

La defensa del título comenzará este jueves a las 16:00 horas en La Fonteta, escenario que reunirá a los mejores equipos del panorama nacional y que cuenta con capacidad para 9.000 espectadores. El primer rival será el CV Pamesa Teruel en los cuartos de final. De superar este cruce, el Guaguas se enfrentaría en semifinales al vencedor del duelo entre Manacor y Leganés, que completará la jornada inaugural (19:00).

El viernes se cerrará el cuadro con los encuentros CV Grupo Herce Soria – Cisneros La Laguna (16:00) y CV Melilla – Conqueridor Valencia (19:00). Las semifinales se disputarán el sábado, mientras que la final tendrá lugar el domingo 1 de marzo a las 16:30 horas, también en la capital del Turia. Un formato exigente que no concede margen de error: un tropiezo supone la eliminación directa.

El técnico grancanario afronta el campeonato con la plantilla al completo, pero mantiene la prudencia: "Es una competición complicada porque no podemos permitirnos un mal día. Todos los equipos han elevado su nivel y Teruel ha mejorado. Necesitaremos nuestro mejor voleibol para superar este primer paso y meternos en semifinales", señaló Camarero.

El mensaje dentro del vestuario amarillo es claro: ir partido a partido, sin mirar más allá de Pamesa Teruel. Con ilusión, confianza y "el grupo recuperado", el Guaguas inicia la defensa de la corona en Valencia con un objetivo firme: volver a llevar la Copa del Rey a Gran Canaria.