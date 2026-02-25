Santi Guerra deja de ser entrenador del Heidelberg Volkswagen

El Heidelberg Volkswagen ha decidido relevar a Santi Guerra como entrenador del conjunto de Liga Iberdrola en la que estaba siendo su octava temporada al frente del primer equipo.

El relevo de Guerra se debe única y exclusivamente a factores deportivos, una decisión muy meditada desde la dirección deportiva del club y que se comunicó al técnico y a la plantilla este miércoles.

Desde el club queremos agradecer y poner en valor todos los años que el técnico de Arinaga ha estado al frente de nuestro primer equipo y el importante trabajo que ha realizado en la base del club, con la que también cosechó algunos de los resultados más importantes de nuestra cantera en el Club Deportivo Heidelberg.

Santi Guerra pasará a la historia del Club Deportivo Heidelberg como el técnico con el que ascendimos a Superliga Femenina 2 y a la Liga Iberdrola, y con el que se lograron los dos primeros títulos a nivel nacional, el Campeonato de la Liga Iberdrola 24/25 y el título de la Supercopa de España de 2025.

El relevo en el banquillo colegial de aquí a final de temporada lo tomará David Gil, actual director técnico del club, que, junto a Gabriel Navarro y el resto del cuerpo técnico actual, intentará lograr los objetivos marcados por el club y luchar por estar en lo más alto de la Liga Iberdrola.

Noticias relacionadas

Este sábado, Gil ya se sentará en el banquillo del primer equipo en el encuentro que nuestro equipo disputará ante el Arenal Emevé en el Miguel Solaesa, a partir de las 19:00 horas.