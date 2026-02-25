Spar Gran Canaria ayuda a siete clubes grancanarios

Spar Gran Canaria mantiene un año más su mecenazgo sobre siete clubes isleños, pertenecientes a disciplinas deportivas muy asentadas en la Isla, como son el fútbol, el baloncesto, dos deportes autóctonos como son la vela latina y la lucha canaria, además de dos clubes de deporte inclusivo.

Desde la cadena de supermercados afirman que su intención es la de posicionarse como un aliado estratégico del deporte local, apoyando a los clubes profesionales con un acuerdo que va más allá de un mero patrocinio.

En esa apuesta por el deporte local, mantiene desde el curso 2014-15 su patrocinio sobre el Club de Baloncesto femenino Islas Canarias, al que consideran como una herramienta de transformación social y ejemplo de igualdad de oportunidades para las nuevas generaciones de jugadoras, con el objetivo de proyectarlas a la élite del baloncesto internacional.

Recientemente la cadena también renovó su apoyo al equipo de fútbol femenino del CF Femarguín, como parte de la política activa de apoyo al deporte femenino. Con esta firma, la empresa reafirma una colaboración que se ha convertido en referencia para el impulso del talento entre las jóvenes en las islas, en un deporte, el fútbol, en el que poco a poco se están intentando equiparar las oportunidades y los derechos al del fútbol masculino, dentro de un marco de igualdad.

Precisamente, dentro del marco del fútbol masculino, no podía faltar su vinculación con el equipo referencia de la Isla, la UD Las Palmas, que representa un sello de la identidad canaria con más de veinte años de apoyo ininterrumpido. Esta colaboración se ha mantenido firme a lo largo de dos décadas, demostrando la fidelidad de la cadena de supermercados al club amarillo cada temporada, independientemente de su categoría, desde la antigua Segunda B, pasando por la Primera División y en la actualidad, la categoría de plata, en la que se encuentra en puestos de promoción de ascenso.

La importancia de lo canario

Spar Gran Canaria apuesta además, por la identidad canaria en el deporte, no faltando su apoyo a dos deportes autóctonos como son la vela latina canaria y la lucha canaria. De esta forma, la cadena lleva veintidós años de apoyo ininterrumpido al bote Guerra del Río, símbolo de una alianza histórica que contribuye a la promoción y preservación de esta disciplina náutica tradicional.

Asimismo, durante el pasado año se renovó también, el apoyo al club de lucha canaria Unión Sardina, como muestra del compromiso por el deporte autóctono y local y por aquellas iniciativas que fomentan hábitos de vida saludables.

Un vehículo de integración

El patrocinio deportivo de Spar Gran Canaria va un paso más allá apostando también por el respaldo a iniciativas inclusivas como el Club Interisleta Fútbol Sala o el equipo I+I (Ilusión + Inclusión) del CF Panadería Pulido Vega de San Mateo. Ambos no solo fomentan el deporte entre estos colectivos, sino que promueven valores como el respeto, la igualdad de oportunidades y la inclusión real, dándole a los chicos y chicas un instrumento de integración que les ha cambiado tanto sus vidas, como las de sus familiares y allegados.